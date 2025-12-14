'कांतारा: चैप्टर 1' वाली रुक्मिणी वसंत की नई तैयारी, अब बॉलीवुड में खेलेंगी दमदार पारी
क्या है खबर?
'कांतारा: चैप्टर 1' से देशभर में मशहूर हुईं अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। साउथ की ये स्टार अभिनेत्री अब हिंदी सिनेमा में धमाल मचाने की तैयारी में हैं। उन्होंने खुद अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये खुलासा किया है। साउथ की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिंदी फिल्माें में अपने अभिनय का कमाल दिखा चुकी हैं। उनके बाद अगला नंबर श्रीलीला का है और अब इस फेहरिस्त में रुक्मिणि भी शामिल हो गई हैं।
शुरुआत
हिंदी फिल्मों के लिए तैयार रुक्मिणि
'कांतारा: चैप्टर 1' से लोकप्रिय हुईं रुक्मिणी जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। साउथ की इस अभिनेत्री ने अपनी उम्दा अदाकारी से ऋषभ शेट्टी अभिनीत 'कांतारा चैप्टर: 1' में खूब तारीफें बटोरी हैं। अब वो वह हिंदी सिनेमा में पारी खेलने के लिए कमर कस चुकी हैं। रुक्मिणि ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो फौजी माहौल में पली-बढ़ी हैं और इसी परिवेश की वजह से उनकी हिंदी भाषा में भी अच्छी पकड़ है।
उत्साह
बॉलीवुड में काम करने को लेकर उत्साहित रुक्मिणि
रुक्मिणि ने कहा, "मुझे हिंदी से प्यार है, लेकिन कभी इस भाषा में अपनी भावनांए व्यक्त करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। मैं बॉलीवुड का हिस्सा बनकर हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी अभिनय क्षमता दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि, अब बहुत बातचीत चल रही है और मैं इसे लेकर बहुत-बहुत उत्साहित हूं।" हालांकि, रुक्मिणि ने ये नहीं बताया कि वो किस बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी।