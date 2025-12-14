रुक्मिणी वसंत अब बॉलीवुड में (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rukmini_vasanth)

'कांतारा: चैप्टर 1' वाली रुक्मिणी वसंत की नई तैयारी, अब बॉलीवुड में खेलेंगी दमदार पारी

लेखन नेहा शर्मा 02:51 pm Dec 14, 202502:51 pm

क्या है खबर?

'कांतारा: चैप्टर 1' से देशभर में मशहूर हुईं अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। साउथ की ये स्टार अभिनेत्री अब हिंदी सिनेमा में धमाल मचाने की तैयारी में हैं। उन्होंने खुद अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये खुलासा किया है। साउथ की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिंदी फिल्माें में अपने अभिनय का कमाल दिखा चुकी हैं। उनके बाद अगला नंबर श्रीलीला का है और अब इस फेहरिस्त में रुक्मिणि भी शामिल हो गई हैं।