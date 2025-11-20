पोस्ट

ऋषभ ने 'कांतारा चैप्टर 1' को बताया 'दिव्य सिनेमाई अनुभव'

ऋषभ ने एक्स पर 'कांतारा चैप्टर 1' के 50 दिनों का जश्न मनाते हुए लिखा, '#कांतारा चैप्टर 1 के 50 गौरवशाली दिनों का जश्न। हमारी सांस्कृतिक विरासत और पवित्र परंपराओं में निहित एक दिव्य सिनेमाई अनुभव।' सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म दुनियाभर में करीब 850 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। कुल 47 दिनों में इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 740 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था। अब सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन कम होने लगा है।