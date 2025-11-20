'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के 50 दिन पूरे, ऋषभ शेट्टी ने साझा किया ये पोस्ट
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे बड़ी कमाऊ फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। फिल्म ने 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और अब ये रिलीज के 50 दिन पूरे कर चुकी है। इन दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है। ऋषभ ने फिल्म के 50 दिनों का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है।
पोस्ट
ऋषभ ने 'कांतारा चैप्टर 1' को बताया 'दिव्य सिनेमाई अनुभव'
ऋषभ ने एक्स पर 'कांतारा चैप्टर 1' के 50 दिनों का जश्न मनाते हुए लिखा, '#कांतारा चैप्टर 1 के 50 गौरवशाली दिनों का जश्न। हमारी सांस्कृतिक विरासत और पवित्र परंपराओं में निहित एक दिव्य सिनेमाई अनुभव।' सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म दुनियाभर में करीब 850 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। कुल 47 दिनों में इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 740 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था। अब सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन कम होने लगा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Celebrating 50 glorious days of #KantaraChapter1.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 20, 2025
A divine cinematic experience rooted in our timeless heritage and sacred traditions.#50DaysOfKantaraChapter1 ❤️🔥https://t.co/d7It7XIZUO#BlockbusterKantara #KantaraInCinemasNow #DivineBlockbusterKantara #KantaraEverywhere… pic.twitter.com/iEvur0NiQL