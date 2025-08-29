'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' को लेकर आया ये बड़ा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kanganaranaut)

'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' की तैयारी में जुटीं कंगना रनौत, मिली ये जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 08:04 pm Aug 29, 202508:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत को पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी यह फिल्म मुंह के बल गिरी। आने वाले समय में कंगना एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय करती नजर आएंगी, जिसमें 'क्वीन' का सीक्वल और 'तनु वेड्स मनु' की तीसरी किस्त शामिल हैं। अब 'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' को लेकर धांसू अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।