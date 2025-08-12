'बागी 4' से तमाम सितारों की पहली झलक आई सामने, संजय दत्त का दिखा खूंखार अवतार
क्या है खबर?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ जल्द ही फिल्म 'बागी 4' में नजर आएंगे, जिसके निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है। उन्हें 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है, वहीं साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। 'बागी 4' में टाइगर के अलावा संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बावजा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब 'बागी 4' से तमाम सितारों की पहली झलक सामने आ गई है।
झलक
5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
सामने आए पोस्टर में संजय का खूंखार अवतार दिख रहा है, वहीं टाइगर भी खून से लथपथ नजर दिख रहे हैं। नशे में धुत्त वह एक्शन मोड में नजर आए। इसके अलावा हरनाज और सोनम पर का भी धांसू अवतार दिख रहा है। 'बागी 4' का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर और संजय के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। बता दें कि 'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
CHARACTER POSTERS UNVEILED! #TigerShroff roars back as #Ronny in #Baaghi4, joined by #HarnaazSandhu, #sonambajwa & #SanjayDutt.— Siddharth R Kannan (@sidkannan) August 12, 2025
Story & screenplay by #SajidNadiadwala, directed by #AHarsha.
In cinemas 5 Sept 2025.#Bollywood #ActionThriller #Baaghi4 #sidk #siddharthkannan pic.twitter.com/stdOFVEbuI