'बागी 4' से तमाम सितारों की पहली झलक आई सामने (तस्वीर: एक्स/@taran_adarsh)

'बागी 4' से तमाम सितारों की पहली झलक आई सामने, संजय दत्त का दिखा खूंखार अवतार 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 12, 2025
06:49 pm
क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ जल्द ही फिल्म 'बागी 4' में नजर आएंगे, जिसके निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है। उन्हें 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है, वहीं साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। 'बागी 4' में टाइगर के अलावा संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बावजा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब 'बागी 4' से तमाम सितारों की पहली झलक सामने आ गई है।

झलक

5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

सामने आए पोस्टर में संजय का खूंखार अवतार दिख रहा है, वहीं टाइगर भी खून से लथपथ नजर दिख रहे हैं। नशे में धुत्त वह एक्शन मोड में नजर आए। इसके अलावा हरनाज और सोनम पर का भी धांसू अवतार दिख रहा है। 'बागी 4' का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर और संजय के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। बता दें कि 'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

