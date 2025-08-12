'बागी 4' से तमाम सितारों की पहली झलक आई सामने, संजय दत्त का दिखा खूंखार अवतार 

झलक

5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

सामने आए पोस्टर में संजय का खूंखार अवतार दिख रहा है, वहीं टाइगर भी खून से लथपथ नजर दिख रहे हैं। नशे में धुत्त वह एक्शन मोड में नजर आए। इसके अलावा हरनाज और सोनम पर का भी धांसू अवतार दिख रहा है। 'बागी 4' का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर और संजय के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। बता दें कि 'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।