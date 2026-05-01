'रानी' बनकर फिर लौटेंगी कंगना रनौत

कंगना रनौत ने 'क्वीन 2' के लिए कसी कमर, 'रानी' बनकर करेंगी दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 12:42 pm May 01, 202612:42 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत ने जब से राजनीति में कदम रखा है, वह फिल्मों से दूर चल रही थीं। वह आखिरी बार जनवरी, 2025 में पर्दे पर दिखी थीं, जब उनकी राजनीति-ड्रामा फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज हुई। हालांकि अब कंगना ने अपने फिल्मी करियर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। आगामी फिल्म 'भाग्य विधाता' का शेड्यूल पूरा करने के बाद, अभिनेत्री अपनी अगली फिल्म 'क्वीन 2' में जुट गई हैं। फिल्म का निर्देशन विकास बहल कर रहे हैं।