शाहरुख खान की 'पठान 2' में तहलका मचा सकता है ये साउथ सुपरस्टार, होगी दमदार वापसी
क्या है खबर?
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान फिलहाल अपना पूरा ध्यान आगामी फिल्म 'किंग' पर केंद्रित कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में सिनेमाघरों का रुख कर सकती है। इस बीच, जब से 'पठान 2' पर जानकारी आई है, प्रशंसकों की उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है। इसी उत्सुकता को बरकरार रखने के लिए निर्माताओं ने तगड़ी योजना बनाई है। इससे फिल्म को न सिर्फ हिंदी दर्शकों का, बल्कि साउथ दर्शकों का भरपूर फायदा मिल सकता है।
वापसी
जूनियर एनटीआर की स्पाई यूनिवर्स में हो सकती है वापसी
TOI ने सैकनिल्क की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 'पठान 2' में शाहरुख के साथ कथित तौर पर जूनियर एनटीआर नजर नजर आ सकते हैं। आदित्य चोपड़ा ने सीक्वल में अहम किरदार के लिए एनटीआर से संपर्क किया है। अगर ऐसा हुआ तो यह दूसरा मौका होगा जब एनटीआर काे स्पाई यूनिवर्स में दोबारा देखा जाएगा। इससे पहले उन्हें ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' में देखा गया था। यह फिल्म अगस्त, 2025 में रिलीज हुई थी।
फैसला
निर्माताओं ने इस कारण से बदला फैसला
शुरुआती चर्चा थी कि स्पाई यूनिवर्स एनटीआर के साथ एक अलग स्पिन-ऑफ फिल्म बनाने वाला था, जिसका नाम 'एजेंट विक्रम' रखा गया था। हालांकि, 'वॉर 2' को मिली ठीक-ठाक प्रतिक्रिया के बाद, इस फिल्म को कथित तौर पर रोक दिया गया। अब इस किरदार को सीधे 'पठान 2' फ्रैंचाइजी के साथ एक नए अध्याय के तौर पर जोड़ा जा रहा है। एनटीआर एक खलनायक का किरदार निभा सकते हैं, जो सीधे फिल्म में 'पठान' यानी शाहरुख को चुनौती देगा।