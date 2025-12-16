शाहरुख खान की 'पठान 2' में तहलका मचा सकता है ये साउथ सुपरस्टार, होगी दमदार वापसी

'पठान 2' में तहलका मचा सकता है ये साउथ सुपरस्टार

लेखन ज्योति सिंह 10:22 am Dec 16, 202510:22 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान फिलहाल अपना पूरा ध्यान आगामी फिल्म 'किंग' पर केंद्रित कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में सिनेमाघरों का रुख कर सकती है। इस बीच, जब से 'पठान 2' पर जानकारी आई है, प्रशंसकों की उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है। इसी उत्सुकता को बरकरार रखने के लिए निर्माताओं ने तगड़ी योजना बनाई है। इससे फिल्म को न सिर्फ हिंदी दर्शकों का, बल्कि साउथ दर्शकों का भरपूर फायदा मिल सकता है।