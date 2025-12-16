'धुरंधर' हर दिन मचा रही है तहलका

'धुरंधर' की धुंआधार कमाई 11वें दिन भी जारी, फिर भी इन 2 फिल्मों से पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Dec 16, 202509:27 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभनीत फिल्म 'धुरंधर' हर दिन कामयाबी के नए आयाम पर पहुंच रही है। दूसरे हफ्ते में आकर भी बॉक्स ऑफिस पर इसके कदम बिल्कुल डगमगाए नहीं हैं। वीकेंड पर तहलका मचाने के बाद फिल्म ने कारोबारी दिनों पर भी अपनी धुंआधार कमाई को जारी रखा है। दूसरी ओर, कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा है। 'धुरंधर' के आगे फिल्म को घुटने टेकने पड़ गए हैं।