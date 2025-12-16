'धुरंधर' की धुंआधार कमाई 11वें दिन भी जारी, फिर भी इन 2 फिल्मों से पीछे
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभनीत फिल्म 'धुरंधर' हर दिन कामयाबी के नए आयाम पर पहुंच रही है। दूसरे हफ्ते में आकर भी बॉक्स ऑफिस पर इसके कदम बिल्कुल डगमगाए नहीं हैं। वीकेंड पर तहलका मचाने के बाद फिल्म ने कारोबारी दिनों पर भी अपनी धुंआधार कमाई को जारी रखा है। दूसरी ओर, कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा है। 'धुरंधर' के आगे फिल्म को घुटने टेकने पड़ गए हैं।
'धुरंधर' के आगे 2 फिल्मों की चुनौती
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 11वें दिन यानी सोमवार को 29 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 379.75 करोड़ की कमाई कर ली है। दुनियाभर में 'धुरंधर' ने सबसे तेज 579.25 करोड़ कमाए हैं, जिसके बाद यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। हालांकि, सुनियाभर के कारोबार में यह अभी 'छावा' (807.91 करोड़) और 'कांतारा: चैप्टर 1' (852.25 करोड़) से पीछे हैं।
कपिल की फिल्म का हाल हो रहा बेहाल
कपिल की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसने रिलीज के 4 दिन के बाद ही दम तोड़ना शुरू कर दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन यानी सोमवार को कुल 90 लाख रुपये कमाए हैं। इसने तीसरे दिन 2.9 करोड़, दूसरे दिन 2.5 करोड़ और पहले दिन 1.85 करोड़ का कारोबार किया था। कपिल की फिल्म अब तक सिर्फ 8.15 करोड़ रुपये की कुल कमाई कर पाई है।