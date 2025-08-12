जॉन अब्राहम ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, आवारा कुत्तों को लेकर आए फैसले से नाराज 

अभिनेता जॉन अब्राहम ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा करने की अपील की है, जिसमें दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का आदेश दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अभिनेता ने कहा कि कुत्ते भी बाकी सभी लोगों की तरह शहर का हिस्सा हैं और उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता।

पत्र जॉन बोले- ये आवारा कुत्ते नहीं जॉन ने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये 'आवारा' नहीं, बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं, जिनका कई लोग सम्मान और प्यार करते हैं। खासकर दिल्लीवासी, जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र में इंसानों के पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं। ये भी अपनी पूरी पहचान के साथ दिल्लीवाले हैं। सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। मैं सम्मानपूर्वक इस फैसले की समीक्षा का अनुरोध करता हूं।'

फैसला जॉन ने किया ये अनुरोध जॉन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 'अव्यावहारिक और अमानवीय' बताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) डॉग रूल्स, 2023 का हवाला दिया। इन नियमों के अनुसार, आवारा कुत्तों को नसबंदी, टीकाकरण के बाद उनके मूल इलाके में वापस छोड़ना चाहिए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सभी आवारा कुत्तों को सुरक्षा के मद्देनजर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।