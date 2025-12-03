जय भानुशाली ने माही विज संग तलाक की अफवाहों पर लगाया विराम, कर दिया ऐसा पोस्ट

जय भानुशाली ने माही विज संग तलाक की खबरों को खारिज किया

लेखन ज्योति सिंह 10:15 am Dec 03, 202510:15 am

क्या है खबर?

टीवी अभिनेता जय भानुशाली कुछ वक्त पहले अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में आ गए थे। सोशल मीडिया पर चर्चा हुई कि वह पत्नी माही विज से अलग हो गए हैं और दोनों तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। इन खबरों ने दोनों के प्रशंसकों को हैरान कर दिया था। अब जय ने अपनी पत्नी माही के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट साझा किया है। इसी के साथ उन्होंने तलाक की अफवाहों को भी खारिज कर दिया।