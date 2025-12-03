जय भानुशाली ने माही विज संग तलाक की अफवाहों पर लगाया विराम, कर दिया ऐसा पोस्ट
क्या है खबर?
टीवी अभिनेता जय भानुशाली कुछ वक्त पहले अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में आ गए थे। सोशल मीडिया पर चर्चा हुई कि वह पत्नी माही विज से अलग हो गए हैं और दोनों तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। इन खबरों ने दोनों के प्रशंसकों को हैरान कर दिया था। अब जय ने अपनी पत्नी माही के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट साझा किया है। इसी के साथ उन्होंने तलाक की अफवाहों को भी खारिज कर दिया।
पोस्ट
जय ने माही के कमबैक की सराहना की
अभिनेत्री माही ने करीब 9 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी की है। उनका शो 'सहर होने को है' 1 दिसंबर से कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ है। इसमें उनके साथ पार्थ समथान, ऋषिता कोठारी और वकार शेख जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। शो देखने के बाद जय ने अपनी पत्नी माही के कमबैक की सराहना की है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'सहर होने को है' का एक छोटा सा क्लिप भी साझा किया है।
चुप्पी
माही ने अफवाहों पर तोड़ी थी चुप्पी
जय से पहले, माही ने अपने तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था, "जब सबूत हो, तब बात कीजिए। किसी भी खबर पर तब तक विश्वास न करें जब तक मैं कुछ न कहूं। कृपया हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की और हमारे माता-पिता की निजता का सम्मान करें। कृपया हमें अकेला छोड़ दें।" जय और माही साल 2010 में शादी रचाई थी। दोनों, 3 बच्चों तारा, राजवीर और खुशी के माता-पिता हैं।