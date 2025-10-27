जय भानुशाली और माही विज की शादी में दरार

जय भानुशाली और माही विज के शादीशुदा रिश्ते में दरार, 15 साल बाद दोनों होंगे अलग

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Oct 27, 202511:08 am

क्या है खबर?

टीवी जगत के मशहूर कपल जय भानुशाली और माही विज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसी चर्चा है कि दोनों कथित तौर पर एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं। खबर यह भी है कि दोनों ने तलाक के लिए पिछले महीने अर्जी भी दे दी है। इस खबर के बाहर आते ही जय और माही के प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि, तलाक की खबरों पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। आइए पूरा मामला जानते हैं।