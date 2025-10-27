जय भानुशाली और माही विज के शादीशुदा रिश्ते में दरार, 15 साल बाद दोनों होंगे अलग
क्या है खबर?
टीवी जगत के मशहूर कपल जय भानुशाली और माही विज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसी चर्चा है कि दोनों कथित तौर पर एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं। खबर यह भी है कि दोनों ने तलाक के लिए पिछले महीने अर्जी भी दे दी है। इस खबर के बाहर आते ही जय और माही के प्रशंसकों को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि, तलाक की खबरों पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
दरार
15 साल की शादी में आई दरार
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा, "बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। अलगाव बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने कुछ महीने पहले ही तलाक की अर्जी दी है। जुलाई-अगस्त में तलाक के काजजात पर साइन और अंतिम मुहर लग गई है, और बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है। सूत्र ने आगे कहा, "दोनों ने अब साथ में तस्वीरें पोस्ट करना बंद कर दिया है। उनका आखिरी कोलैब फैमिली पोस्ट जून 2024 में आया था।"
शादी
दोनों ने निजी समारोह में की थी शादी
जय और माही ने 15 साल पहले, साल 2010 में एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी पर बात करते हुए अभिनेता ने कहा था, "माही वो पहली लड़की थी, जिससे मैं शादी करना चाहता था। 3 महीने में मैंने तय कर लिया कि मैं किसी रिश्ते में पड़ूंगा। 31 दिसंबर, 2009 को मैंने उसे प्रपोज किया और 2010 में हमारी शादी हो गई।" बता दें कि जय और माही के 3 बच्चे तारा, राजवीर और खुशी हैं।