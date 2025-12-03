'तेरे इश्क में' ने 5वें लगाई लंबी छलांग, कृति सैनन ने अपनी फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

'तेरे इश्क में' ने 5वें लगाई लंबी छलांग, कृति सैनन ने अपनी फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष की राेमांटिक-एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज हुई थी। 2025 के जाने से पहले यह फिल्म वाकई दर्शकों के लिए तोहफा बनकर आई है। निर्देशक आनंद एल राय ने एक बार फिर इश्क, दर्द और जंग पर बुनी कहानी लाकर लोगों को खुश कर दिया। नतीजन 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है और कारोबारी दिनों में भी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी है।
कलेक्शन
'तेरे इश्क में' ने 5वें दिन किया बंपर कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 5वें दिन 10.25 करोड़ रुपये का बंपर कलेक्शन कर दिखाया है। चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने 8.75 करोड़ रुपये कमाए थे। अगले ही दिन 1.5 करोड़ ज्यादा कमाते हुए फिल्म ने साबित कर दिया है कि ये बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा बनकर उतरी है। इसी के साथ 5 दिनों में 'तेरे इश्क में' ने कुल 71 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।
रिकॉर्ड
'भेड़िया' का टूट गया रिकॉर्ड
'तेरे इश्क में' ने वरुण धवन अभिनीत फिल्म 'भेड़िया' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'भेड़िया' ने 66.65 करोड़ का कारोबार किया था। इस आंकड़े को पार करते हुए 'तेरे इश्क में' कृति के करियर की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। उनकी पिछली 6 फिल्में 'हाउसफुल 4' (194.60 करोड़), 'दिलवाले' (148.72 करोड़), 'आदिपुरुष' (135.04 करोड़), 'लुका-छिपी' (94.75 करोड़), 'क्रू' (89.92 करोड़) और 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (80.88 करोड़) हैं।