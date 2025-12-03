'तेरे इश्क में' ने 5वें लगाई लंबी छलांग, कृति सैनन ने अपनी फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

कलेक्शन

'तेरे इश्क में' ने 5वें दिन किया बंपर कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 5वें दिन 10.25 करोड़ रुपये का बंपर कलेक्शन कर दिखाया है। चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने 8.75 करोड़ रुपये कमाए थे। अगले ही दिन 1.5 करोड़ ज्यादा कमाते हुए फिल्म ने साबित कर दिया है कि ये बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा बनकर उतरी है। इसी के साथ 5 दिनों में 'तेरे इश्क में' ने कुल 71 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।