'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाने को सलमान और मुस्कान ने गाया है। ट्रेलर लॉन्च पर युद्ध फिल्म में इस गाने के शामिल होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में सलमान ने कहा कि वो जानते हैं कि सब यही सोच रहे हैं कि यह गाना 'मातृभूमि' में कैसे फिट बैठता है।

सलमान ने कहा कि फिल्म देखने पर सब समझ आ जाएगा। उनके मुताबिक, ये गाना तब आता है, जब एक अधिकारी और सैनिक अपनी पत्नियों की तारीफ करते हैं।