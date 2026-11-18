सोना महापात्रा ने सलमान खान पर फिर साधा निशाना

सलमान पर सोना महापात्रा का तंज- 10 गाने और गा लेती तो जीवन सफल हो जाता?

लेखन नेहा शर्मा 10:14 am Nov 18, 202610:14 am

क्या है खबर?

मशहूर गायिका सोना महापात्रा ने एक बार फिर सलमान खान पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने सलमान की फिल्म 'मातृभूमि' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को लेकर तंज कसा है। संगीत जगत में अपने 20 साल के सफर को याद कर सोना ने पुराने विवादों और सलमान की सार्वजनिक आलोचना के बाद कथित तौर पर हुई परेशानियों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस विवाद से उन्हें वाकई कोई पछतावा करने लायक नुकसान हुआ।