सलमान पर सोना महापात्रा का तंज- 10 गाने और गा लेती तो जीवन सफल हो जाता?
क्या है खबर?
मशहूर गायिका सोना महापात्रा ने एक बार फिर सलमान खान पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने सलमान की फिल्म 'मातृभूमि' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को लेकर तंज कसा है। संगीत जगत में अपने 20 साल के सफर को याद कर सोना ने पुराने विवादों और सलमान की सार्वजनिक आलोचना के बाद कथित तौर पर हुई परेशानियों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस विवाद से उन्हें वाकई कोई पछतावा करने लायक नुकसान हुआ।
चेतावनी
'सलमान से पंगा न लिया होता तो करियर और सफल होता'
सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में सोना ने उन लोगों को जवाब दिया, जो बार-बार यह कहते हैं कि अगर उन्होंने सलमान खान से पंगा न लिया होता, तो उनका बॉलीवुड करियर और ज्यादा सफल होता।
गायिका ने अपनी शर्तों पर करियर बनाने के फैसले का बचाव करते हुए तंज कसा और 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाने के बोल का हवाला दिया।
इंस्टाग्राम पर सलमान का गाना देखकर सोना को करियर बर्बाद होने की पुरानी चेतावनियां याद आईं।
मजाक
'दो पेग' लगाकर हवाई जहाज बनने वाले गाने का सोना ने उड़ाया मजाक
सोना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "हमारे सुपरस्टार दो पेग पीने और हवाई जहाज बनने के गाने गा रहे हैं और अचानक मुझे लोगों की वे संवेदनाएं याद आ जाती हैं। क्या मैंने इसी कलात्मक दुनिया को मिस कर दिया? यहां 10 और गाने गा लेती तो मेरा जीवन सफल हो जाता?"
सोना की ये टिप्पणी उस सोच पर निशाना थी कि मुख्यधारा के बॉलीवुड में और बड़े सितारों के साथ काम करना ही असली कामयाबी है।
विवाद
सोना ने याद किया सलमान से जुड़ा 2016 का विवाद
इस सोच से असहमत होते हुए सोना ने कहा कि लोग ताकतवर लोगों के आसपास रहने को ही कामयाबी क्यों मानते हैं। उनके मुताबिक, किसी और के साम्राज्य में शामिल होने से कहीं बड़ी बात अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना है।
उन्होंने 2016 के उस विवाद को भी याद किया, जब सलमान ने फिल्म की शूटिंग की थकान की तुलना एक दर्दनाक हादसे से गुजरी महिला के दर्द से की थी। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सोना महापात्रा का वीडियो
20 years in music. 10 years since I called out Salman Khan. And now ‘Teri Sexy Beauty’ arrives in a film about our soldiers’ sacrifices! Bollywood, you do write the strangest punchlines. To everyone who mourned my lost career… save your condolences, I continue to have a gr8 1:)) pic.twitter.com/5PTZ5WiKjQ— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) November 17, 2026
धमकियां
सलमान से पंगा लेने पर मिली थीं हिंसक धमकियां
सोना ने बताया कि उनके विरोध के बाद उन्हें लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न, हिंसक धमकियों, आपत्तिजनक तस्वीरों और परिवार के खिलाफ अभद्र संदेशों का सामना करना पड़ा।
इसके बाद 2019 में प्रियंका चोपड़ा की शादी को लेकर सलमान की टिप्पणी और कैटरीना कैफ को नजरअंदाज किए जाने पर भी सोना ने उनकी आलोचना की थी।
सलमान की छवि पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "हां हां, वो शर्ट निकाल के मसीहा बनने का दिखावा मुझे फिलहाल प्रभावित नहीं कर रहा है।"
बेबाकी
सोना ने सलमान से पंगा लेने की बात पर दिया बेबाक जवाब
सोना ने बताया कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर उन्होंने सलमान खान से पंगा न लिया होता, तो उनका बॉलीवुड करियर कुछ और होता। हालांकि, उन्हें अपने फैसलों का कोई पछतावा नहीं है।
उन्होंने कहा, "मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी शर्तों पर 20 साल का संगीत, पागलपन और बेबाकी भरी जिंदगी जी रही थी।" समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने साफ किया कि वे आगे भी बेबाक रहेंगी, क्योंकि कुछ अच्छी आदतें बनाए रखने लायक होती हैं।"