'मातृभूमि' के ट्रेलर में सलमान खान का धमाका, एक्शन और देशभक्ति देख झूम उठे दर्शक

'मातृभूमि' का ट्रेलर देशभक्ति के जज्बे से सराबोर है, जो गलवान घाटी संघर्ष के दौरान हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को बयां करता है।

ट्रेलर में युद्ध के मैदान का तनाव, सैनिकों की जांबाजी और उनके परिवारों का दर्द साफ झलक रहा है। जहां सलमान जांबाज सैन्य अधिकारी के किरदार में बेमिसाल लग रहे हैं, वहीं चित्रांगदा सिंह संग उनकी केमिस्ट्री कहानी में भावनात्मक रंग जोड़ती है। फिल्म भारतीय सेना के अटूट समर्पण को सलाम करती है।