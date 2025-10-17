'जटाधरा' के ट्रेलर में छाए सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर, लोगों को खटक रहीं सोनाक्षी सिन्हा

लेखन नेहा शर्मा 07:07 pm Oct 17, 202507:07 pm

क्या है खबर?

सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ समय से फिल्म 'जटाधरा' को लेकर सुर्खियों में हैं। ये एक पैन इंडिया सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, आस्था और लोककथाओं पर आधारित है। फिल्म में सोनाक्षी ने पिशाचनी का किरदार निभाया है। फिल्म के पोस्टर और टीजर ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी। अब 'जटाधरा' का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन इस फिल्म में सोनाक्षी की मौजूदगी रास नहीं आ रही है।