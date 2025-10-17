'जटाधरा' के ट्रेलर में छाए सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर, लोगों को खटक रहीं सोनाक्षी सिन्हा
क्या है खबर?
सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ समय से फिल्म 'जटाधरा' को लेकर सुर्खियों में हैं। ये एक पैन इंडिया सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं, आस्था और लोककथाओं पर आधारित है। फिल्म में सोनाक्षी ने पिशाचनी का किरदार निभाया है। फिल्म के पोस्टर और टीजर ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी। अब 'जटाधरा' का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन इस फिल्म में सोनाक्षी की मौजूदगी रास नहीं आ रही है।
ट्रेलर
क्या है ट्रेलर में?
'जटाधरा' का ट्रेलर कई साल पहले खजाने की कहानी से शुरू होता है, जिसकी रक्षा करती है धन पिशाचिनी (सोनाक्षी सिन्हा)। शिल्पा शिरोडकर के घर में खजाने का रहस्य छिपा होता है, जिसे पाने की चाह में वो शमशान में तंत्र विद्या तक करने पहुंच जाती हैं। उधर उनका बेटा सुधीर बाबू एक घोस्ट हंटर है, क्योंकि उसे लगता है कि भूत-प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिल्म में दिव्या खोसला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रतिक्रिया
सोनाक्षी को देख हंस रहे लोग
ट्रेलर देख कुछ लोग बोले कि इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है तो कुछ कह रहे कि इससे बढ़िया तो कॉमेडी फिल्म बना दी होती। सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर की जनता तारीफ कर रही है, उधर सोनाक्षी का मजाक बना रहे हैं। एक ने लिखा, 'भाई ये फिल्म फ्लॉप कर देगी।' एक कमेंट है, 'सोनाक्षी की एक्टिंग वाहियात।' एक लिखते हैं, 'ये भूतनी कम, नौटंकी ज्यादा लग रही।' कुछ को सोनाक्षी को देख हंसी आ रही है।