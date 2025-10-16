'जटाधारा' के ट्रेलर रिलीज का ऐलान (तस्वीर: एक्स/@ZeeStudiosSouth)

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' का मोशन पोस्टर जारी, ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:33 am Oct 16, 202511:33 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'जटाधरा' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछले महीने निर्माताओं ने इस फिल्म का टीजर जारी किया था। अब 16 अक्टूबर को 'जटाधरा' का नया मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ट्रेलर की रिलीज तारीख का खुलासा भी हो गया है। बता दें कि 'जटाधरा' एक पौराणिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने मिलकर निर्देशित किया है।