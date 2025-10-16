सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' का मोशन पोस्टर जारी, ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट
क्या है खबर?
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'जटाधरा' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछले महीने निर्माताओं ने इस फिल्म का टीजर जारी किया था। अब 16 अक्टूबर को 'जटाधरा' का नया मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ट्रेलर की रिलीज तारीख का खुलासा भी हो गया है। बता दें कि 'जटाधरा' एक पौराणिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने मिलकर निर्देशित किया है।
रिलीज
इस दिन रिलीज होगा 'जटाधरा' का ट्रेलर
फिल्म 'जटाधरा' का मोशन पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'जटाधारा की शक्ति प्रकट होगी। दिव्यता के लिए तैयार हो जाइए। जटाधारा का ट्रेलर, 17 अक्टूबर को रिलीज होगा।' पोस्टर में सोनाक्षी ने फिर अपने रौद्र अवतार से दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। वहीं, सुधीर बाबू गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हैं। बता दें कि 'जटाधरा' 7 नवंबर, 2025 को तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The power of Jatadhara will be unleashed ⚡— Zee Studios South (@zeestudiossouth) October 16, 2025
Brace yourself for the divine 🔱 #Jatadhara trailer, OUT TOMORROW
Witness #Jatadhara in theatres from Nov 7th 2025 in Telugu & Hindi 🪔#JatadharaOnNOV7#AwakeningBegins#UmeshKrBansal #PrernaArora @zeestudios_ @shivin7 #ArunaAgarwal… pic.twitter.com/yyEIkcXVka