शाहरुख खान को खास सम्मान, 30 शहरों और 75 सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में

शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। एक ओर जहां प्रशंसक अभी से उनके जन्मदिन की तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं इस मौके को और खास या कहें यादगार बनाने के लिए PVR INOX ने भी पूरा इंतजाम कर लिया है। मतलब ये कि इस बार शाहरुख के जन्मदिन पर जश्न और भी बड़ा होने वाला है। एक खास फिल्म फेस्टिवल के जरिए उनका जन्मदिन मनाया जाएगा।

आयोजन 2 हफ्तों तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल शाहरुख के जन्मदिन से पहले एक खास फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, जो 13 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा और 2 हफ्तों तक चलेगा। इसमें 30 से ज्यादा शहरों और 75 से ज्यादा सिनेमाघरों में शाहरुख की अब तक की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। ये फेस्टिवल दर्शकों को शाहरुख के शानदार सिनेमाई सफर को फिर से जीने का बेहतरीन मौका देगा, जो खासतौर से उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा ताेहफा होगा।

बयान शाहरुख ने कही ये बात शाहरुख बोले, "सिनेमा हमेशा से मेरा घर रहा है। इन फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर लौटते देखना एक खूबसूरत पुनर्मिलन जैसा लगता है। ये फिल्में सिर्फ मेरी कहानियां नहीं हैं, ये उन दर्शकों की हैं, जिन्होंने पिछले 33 वर्षों में इन्हें अपना प्यार दिया है। मैं PVR INOX का आभारी हूं, जिन्होंने इस सफर को इतने प्यार से मनाया। उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक ये फिल्में देखने आएंगे, वे दोबार वही खुशी और सिनेमाई जादू महसूस करेंगे।"