शाहरुख खान को खास सम्मान, 30 शहरों और 75 सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में
क्या है खबर?
शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। एक ओर जहां प्रशंसक अभी से उनके जन्मदिन की तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं इस मौके को और खास या कहें यादगार बनाने के लिए PVR INOX ने भी पूरा इंतजाम कर लिया है। मतलब ये कि इस बार शाहरुख के जन्मदिन पर जश्न और भी बड़ा होने वाला है। एक खास फिल्म फेस्टिवल के जरिए उनका जन्मदिन मनाया जाएगा।
आयोजन
2 हफ्तों तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल
शाहरुख के जन्मदिन से पहले एक खास फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, जो 13 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा और 2 हफ्तों तक चलेगा। इसमें 30 से ज्यादा शहरों और 75 से ज्यादा सिनेमाघरों में शाहरुख की अब तक की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। ये फेस्टिवल दर्शकों को शाहरुख के शानदार सिनेमाई सफर को फिर से जीने का बेहतरीन मौका देगा, जो खासतौर से उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा ताेहफा होगा।
बयान
शाहरुख ने कही ये बात
शाहरुख बोले, "सिनेमा हमेशा से मेरा घर रहा है। इन फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर लौटते देखना एक खूबसूरत पुनर्मिलन जैसा लगता है। ये फिल्में सिर्फ मेरी कहानियां नहीं हैं, ये उन दर्शकों की हैं, जिन्होंने पिछले 33 वर्षों में इन्हें अपना प्यार दिया है। मैं PVR INOX का आभारी हूं, जिन्होंने इस सफर को इतने प्यार से मनाया। उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक ये फिल्में देखने आएंगे, वे दोबार वही खुशी और सिनेमाई जादू महसूस करेंगे।"
फिल्में
ये फिल्में होंगी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा
इस फिल्म फेस्टिवल में 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी फिल्मों को दिखाया जाएगा. जो शाहरुख के बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और रोमांच से भरी एक शानदार एक्शन-कॉमेडी है) अधूरे प्यार और भव्यता की एक कालजयी गाथा देवदास इसका हिस्सा होगी। शाहरुख के डबल रोल वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान', भावनाओं, देशभक्ति और मनोरंजन के मिश्रण वाली 'मैं हूं ना' और पुनर्जन्म की कहानी के साथ हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग को खूबसूरती से सलाम करती 'ओम शांति ओम' भी इस फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी।