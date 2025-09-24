बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' ने फिर पकड़ी रफ्तार, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं। इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत शानदार रही, लेकिन कामकाजी दिनों में इसके कारोबार में गिरावट जारी है। हालांकि, मंगलवार को यह फिल्म एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। आइए जानते हैं 'जॉली LLB 3' ने पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया है।
कमाई
'जॉली LLB 3' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 6.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 65.50 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 20 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन इस फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपये कमाए।
जॉली LLB 3
'जॉली LLB 3' OTT पर कहां होगी रिलीज?
'जॉली LLB 3' के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है, वहीं आलोक जैन और अजीत अंधारे ने इस फिल्म का निर्माण किया है। अक्षय और अरशद के अलावा इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद फिल्म 'जॉली LLB 3' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर होगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी इस फिल्म के OTT राइट्स खरीदे हैं।