बॉक्स ऑफिस: 'जॉली LLB 3' ने फिर पकड़ी रफ्तार, पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 

कमाई

'जॉली LLB 3' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 6.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 65.50 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 20 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन इस फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपये कमाए।