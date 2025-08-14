सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचीं जाह्नवी कपूर, वीडियो वायरल 

वीडियो

पहली बार तिरुपति पहुंचे सिद्धार्थ

सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर जाह्नवी के साथ अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दोनों को तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सिद्धार्थ ने बताया कि वह पहली बार तिरुपति आए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से सिद्धार्थ और जाह्नवी की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सिद्धार्थ लुंगी पहने नजर आ रहे हैं, वहीं जाह्नवी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनकी यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है।