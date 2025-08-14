LOADING...
सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचीं जाह्नवी कपूर, वीडियो वायरल 
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
09:56 am
क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'परम सुंदरी' की रिलीज से पहले सिद्धार्थ और जाह्नवी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना की। इस दौरान सिद्धार्थ और जाह्नवी भक्ति में लीन दिखाई दिए।

पहली बार तिरुपति पहुंचे सिद्धार्थ

सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर जाह्नवी के साथ अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दोनों को तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सिद्धार्थ ने बताया कि वह पहली बार तिरुपति आए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से सिद्धार्थ और जाह्नवी की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सिद्धार्थ लुंगी पहने नजर आ रहे हैं, वहीं जाह्नवी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनकी यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है।

