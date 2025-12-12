'अवतार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग

'अवतार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत, फिर भी इस मामले में पीछे

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Dec 12, 202505:22 pm

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। 'अवतार' और 'अवतार: द वे ऑफ वाॅटर' की जबरदस्त सफलता के बाद यह तीसरी किस्त है, जिससे निर्माताओं की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। भारत में फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ताजा कमाई के आंकड़े आ गए हैं। हालांकि, एक मामले में फिल्म, दूसरी किस्त के मुकाबले सुस्त नजर आ रही है। आइए जानें, भारत में एडवांस बुकिंग की कमाई।