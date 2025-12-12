'अवतार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत, फिर भी इस मामले में पीछे
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। 'अवतार' और 'अवतार: द वे ऑफ वाॅटर' की जबरदस्त सफलता के बाद यह तीसरी किस्त है, जिससे निर्माताओं की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। भारत में फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ताजा कमाई के आंकड़े आ गए हैं। हालांकि, एक मामले में फिल्म, दूसरी किस्त के मुकाबले सुस्त नजर आ रही है। आइए जानें, भारत में एडवांस बुकिंग की कमाई।
कलेक्शन
'अवतार: फायर एंड एश' की शानदार शुरुआत
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड एश' ने भारत में अब तक 50,000 से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं। यह बुकिंग IMAX और अन्य सभी फॉर्मेट को मिलाकर है। फिल्म ने रिलीज से पहले 3 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की है। कुल मिलाकर, सप्ताहांत की अग्रिम कमाई 4 करोड़ रुपये से ज्यादा हुई है। आगामी किस्त ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन 'अवतार: द वे ऑफ वाॅटर' (12 करोड़ रुपये से ज्यादा) के मुकाबले कम है।
गिरावट
एडवांस बुकिंग में गिरावट
दुनियाभर के बाजारों में भी 'अवतार: फायर एंड एश' की अग्रिम कमाई में गिरावट है। उत्साह पहले जैसा नहीं दिख रहा। हालांकि, जेम्स अपने डायलॉग के लिए मशहूर हैं कि उनकी फिल्मों का मूल्यांकन 3 हफ्ते तक नहीं करना चाहिए। पिंकविला के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड एश' भारत में पहले दिन 30-35 करोड़ का नेट कलेक्शन (36-42 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन) कर सकती है। बता दें कि 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने भारत में पहले दिन 48.50 करोड़ कमाए थे।