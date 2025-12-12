अल्लू अर्जुन ने 'धुरंधर' की तारीफ की

'धुरंधर' को मिला 'पुष्पा' का प्यार, अल्लू अर्जुन ने फिल्म की तारीफ में पढ़े कसीदे

लेखन ज्योति सिंह 03:33 pm Dec 12, 202503:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। जनता से लेकर फिल्मी सितारे तक, रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। इस सूची में एक नाम अल्लू अर्जुन का जुड़ गया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में बताया कि 'धुरंधर' बेहतरीन अभिनय, बेहतरीन तकनीकी पहलुओं और शानदार संगीत से भरपूर एक शानदार फिल्म है। बता दें कि 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई है।