'धुरंधर' को मिला 'पुष्पा' का प्यार, अल्लू अर्जुन ने फिल्म की तारीफ में पढ़े कसीदे
अल्लू अर्जुन ने 'धुरंधर' की तारीफ की

'धुरंधर' को मिला 'पुष्पा' का प्यार, अल्लू अर्जुन ने फिल्म की तारीफ में पढ़े कसीदे

लेखन ज्योति सिंह
Dec 12, 2025
03:33 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। जनता से लेकर फिल्मी सितारे तक, रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। इस सूची में एक नाम अल्लू अर्जुन का जुड़ गया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में बताया कि 'धुरंधर' बेहतरीन अभिनय, बेहतरीन तकनीकी पहलुओं और शानदार संगीत से भरपूर एक शानदार फिल्म है। बता दें कि 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई है।

पोस्ट

अल्लू अर्जुन ने साझा किया पोस्ट

अल्लू ने एक्स पर लिखा, 'मैंने अभी धुरंधर देखी। रणवीर ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से धूम मचा दी। अक्षय खन्ना की करिश्माई आभा और दमदार उपस्थिति ने समां बांध दिया। संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सभी अन्य कलाकारों को बधाई। सारा अर्जुन की उपस्थिति बेहद सुखद रही। पूरी टीम को बधाई। जाहिर है, जहाज का कप्तान, प्रतिभाशाली और जबरदस्त फिल्म निर्माता, आदित्य धर, आपने कमाल कर दिया! आपने पूरे स्वैग के साथ बेहतरीन काम किया है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

सलाह

अभिनेता ने लोगों को दी ये सलाह

अभिनेता ने पोस्ट के जरिए 'धुरंधर' देखने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा, 'मुझे धुरंधर बहुत पसंद आई! बस इसे देखिए और शो का आनंद लीजिए, दोस्तों..!' उनकी प्रतिक्रिया पर निर्देशक आदित्य का जवाब भी आया है। उन्होंने लिखा, 'आपका धन्यवाद, अल्लू अर्जुन गारू, आपके उदार शब्दों का हमारी पूरी टीम के लिए बहुत महत्व है।' 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदशर्न कर रही है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर इसने 200 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया है।

