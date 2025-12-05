'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग शुरू, जानिए भारत में कब दिखेगी 'पेंडोरा की दुनिया'
क्या है खबर?
दिसंबर का महीना फिल्मी शौकीनों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में आ चुकी है और दर्शकों का दिल भी जीत रही है। दूसरी तरफ, जेम्स कैमरून की लोकिप्रिय और चर्चित फ्रैंचाइजी फिल्म 'अवतार' अपनी तीसरी किस्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ लौटने को तैयार है। दुनियाभर में फिल्म की बढ़ती चर्चा के बीच, 'अवतार: फायर एंड ऐश' की IMAX एडवांस बुकिंग भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।
बुकिंग
'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग
निर्माताओं की तरफ से बहुप्रतीक्षित 'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग पर अपडेट दिया गया है। 5 दिसंबर से देशभर के सिनेमाघरों में खास IMAX टिकट बुकिंग काउंटर शुरू किए गए हैं। पहली बार डॉल्बी विजन सिनेमा में, दर्शकों को पेंडोरा की दुनिया काे दोबारा से देखने का मौका मिलेगा। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा निर्मित इस फिल्म को भारत में 19 दिसंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
THE WAIT IS OVER – 'AVATAR: FIRE AND ASH' IMAX ADVANCE BOOKING OPENS – 19 DEC 2025 RELEASE... Experience the world's biggest event film in IMAX – and for the first time ever, in Dolby Vision Cinema.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 5, 2025
Advance booking for #Avatar: Fire And Ash in IMAX is now open.
20th Century… pic.twitter.com/WPz0HperMa