'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग शुरू, जानिए भारत में कब दिखेगी 'पेंडोरा की दुनिया'

बुकिंग

'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग

निर्माताओं की तरफ से बहुप्रतीक्षित 'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग पर अपडेट दिया गया है। 5 दिसंबर से देशभर के सिनेमाघरों में खास IMAX टिकट बुकिंग काउंटर शुरू किए गए हैं। पहली बार डॉल्बी विजन सिनेमा में, दर्शकों को पेंडोरा की दुनिया काे दोबारा से देखने का मौका मिलेगा। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा निर्मित इस फिल्म को भारत में 19 दिसंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी।