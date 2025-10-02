'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' सिनेमाघरों में लौटी, मिला पैंडोरा की कहानी देखने का दूसरा मौका 

LOADING...
'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की सिनेमाघरों में वापसी (तस्वीर: एक्स/@officialavatar)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 02, 2025
01:25 pm
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' जिन लोगों ने सिनेमाघरों में नहीं देखी थी, उनके पास अब एक और मौका है। 3 साल के बाद इस फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। 16 दिसंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना और सिगोरनी वीवर मुख्य किरदार में हैं। पैंडोरा की ये कहानी दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी खूब पसंद आई थी। आइए जानें इसकी रिलीज तारीख।

दशहरा के मौके पर मिला तोहफा

2 अक्टूबर, 2025 को दशहरा के अवसर पर फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' दोबारा रिलीज हुई है। ये उन लोगों के लिए एक तोहफा है, जो फिल्म में पेंडोरा की दुनिया को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। फिल्म को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। दर्शकों को इसी के साथ फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' का पहला प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जो 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आ रही है।

