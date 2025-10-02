'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की सिनेमाघरों में वापसी (तस्वीर: एक्स/@officialavatar)

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' सिनेमाघरों में लौटी, मिला पैंडोरा की कहानी देखने का दूसरा मौका

लेखन ज्योति सिंह 01:25 pm Oct 02, 202501:25 pm

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' जिन लोगों ने सिनेमाघरों में नहीं देखी थी, उनके पास अब एक और मौका है। 3 साल के बाद इस फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। 16 दिसंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना और सिगोरनी वीवर मुख्य किरदार में हैं। पैंडोरा की ये कहानी दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी खूब पसंद आई थी। आइए जानें इसकी रिलीज तारीख।