'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' सिनेमाघरों में लौटी, मिला पैंडोरा की कहानी देखने का दूसरा मौका
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' जिन लोगों ने सिनेमाघरों में नहीं देखी थी, उनके पास अब एक और मौका है। 3 साल के बाद इस फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। 16 दिसंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना और सिगोरनी वीवर मुख्य किरदार में हैं। पैंडोरा की ये कहानी दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी खूब पसंद आई थी। आइए जानें इसकी रिलीज तारीख।
रिलीज
दशहरा के मौके पर मिला तोहफा
2 अक्टूबर, 2025 को दशहरा के अवसर पर फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' दोबारा रिलीज हुई है। ये उन लोगों के लिए एक तोहफा है, जो फिल्म में पेंडोरा की दुनिया को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। फिल्म को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। दर्शकों को इसी के साथ फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' का पहला प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जो 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आ रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Experience Avatar: The Way of Water back on the big screen for one week only in 3D starting Friday. Get tickets now. pic.twitter.com/dwLiZgetf1— Avatar (@officialavatar) October 1, 2025