जैकलीन फर्नांडिस 'सरकारी गवाह' बनने से पीछे हटीं, ED की आपत्ति के बाद लिया फैसला

सुनवाई

सुनवाई के बाद जैकलीन के वकील ने की पुष्टि

IANS के मुताबिक, जैकलीन ने ठग से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'सरकारी गवाह' बनने की अपनी अर्जी वापस ले ली है। 12 अप्रैल को सुनवाई के बाद, अभिनेत्री के वकील ने पुष्टि की कि उन्होंने जज प्रशांत शर्मा के सामने दायर की अर्जी को वापस ले लिया है। इससे पहले, अभिनेत्री के 'सरकारी गवाह' बनने की इच्छा पर अदालत ने उन्हें स्पष्ट किया था कि इसके लिए उन्हें ED को एक औपचारिक अनुरोध भेजना होगा।