जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर ED ने किया विरोध

जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ीं मुश्किलें, 'सरकारी गवाह' बनने की याचिका पर ED का विरोध

लेखन ज्योति सिंह 02:33 pm May 11, 202602:33 pm

क्या है खबर?

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की एक अदालत में अभिनेत्री की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें उनके द्वारा 'सरकारी गवाह' बनने की बात कही गई थी। ED ने कहा कि जैकलीन पूरी तरह ठग के आपराधिक इतिहास से अवगत थीं, फिर भी उन्होंने उसके साथ अपना संबंध जारी रखने का विकल्प चुना और महंगे उपहार स्वीकार किए।