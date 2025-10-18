पंकज धीर की प्रार्थन सभा से जैकी श्रॉफ का वीडियो वायरल

पंकज धीर की प्रार्थना सभा में गुस्साए जैकी श्रॉफ, बोले- तेरे घर में ऐसा हुआ तो?

लेखन नेहा शर्मा 12:41 pm Oct 18, 202512:41 pm

क्या है खबर?

बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण के किरदार को अमर कर देने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 15 अक्टूबर को पंकज ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और 17 अक्टूबर को उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल हुए थे। जैकी श्रॉफ भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन इसी दौरान वो पैपराजी पर भड़क उठे। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं।