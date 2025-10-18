पंकज धीर की प्रार्थना सभा में गुस्साए जैकी श्रॉफ, बोले- तेरे घर में ऐसा हुआ तो?
क्या है खबर?
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण के किरदार को अमर कर देने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 15 अक्टूबर को पंकज ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और 17 अक्टूबर को उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल हुए थे। जैकी श्रॉफ भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन इसी दौरान वो पैपराजी पर भड़क उठे। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं।
गुस्सा
जैकी ने लगाई पैपराजी को फटकार
दरअसल, जब पैपराजी पंकज की प्रार्थना सभा को कैमरे में कैद करने पहुंचे तो जैकी श्रॉफ ने उनसे ऐसी संवेदनशील स्थिति को कवर करते समय शिष्टाचार और सहानुभूति बनाए रखने की हिदायत दी। एक फोटोग्राफर फोटो लेने के चक्कर में कैमरा लेकर उनके ज्यादा नजदीक आ गया, जिसके बाद जैकी ने थोड़े सख्त लहजे में उससे कहा, "तू समझदार है ना?' तेरे घर में ऐसा हुआ तो....' समझ रहा है ना?"
सोशल मीडिया पर वायरल जैकी का वीडियो
जैकी का इशारा इस बात पर था कि वो समय संवेदनशील और गमगीन था, ऐसे में सम्मान बनाए रखना जरूरी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे देख जहां लोग जैकी की काफी तारीफ कर रहे हैं, वहीं पैपराजी की क्लास लगा रहे हैं। बता करें पंकज की तो वो अपने सादगी भरे स्वभाव और शानदार अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता 'महाभारत' में कर्ण के किरदार से मिली थी।