सुभाष घई नहीं संभालेंगे संजय दत्त की 'खलनायक 2' के निर्देशन की कमान, लगेगा बड़ा दांव

संजय दत्त ने कई सफल फिल्मों में काम किया है, उन्हीं में से एक है 'खलनायक', जिसमें उनकी जोड़ी माधुरी दीक्षित के साथ बनी थी। इस एक्शन फिल्म को सुभाष घई ने बनाया था। इसी फिल्म के बाद से संजय को हर कोई 'खलनायक' कहने लगा था, उधर घई की फिल्मावली में भी चार चांद लग गए थे। अब फिल्म के सीक्वल पर निर्देशक ने खुलकर बात की और ये भी बताया कि वो इसका निर्देशन नहींं करेंगे।

फैसला निर्देशन से पीछे क्यों हटे घई? मिड डे से घई ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी हिट फिल्म खलनायक के अधिकार बेच दिए हैं। वो बोले, "खलनायक को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में ढालने की तैयारी चल रही है और सीक्वल को काफी बड़े स्तर पर बन रहा है। मैं इसे निर्देशित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं 80 साल का हूं। मैं बस रचनात्मक रूप से मार्गदर्शन कर सकता हूं।" उन्होंने बताया कि फिल्म पर एक बड़ा स्टूडियो दांव लगाने वाला है।

वापसी सीक्वल में लौटेंगे संजू बाबा घई कहते हैं, "संजय दत्त सीक्वल में अभिनय करेंगे। हमसे कई बड़े स्टूडियो रीमेक और सीक्वल के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। हमने एक स्टूडियो को इसके राइट्स देने का फैसला किया है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या 'खलनायक' का 'चोली के पीछे' गाना सीक्वल में होगा तो वो बोले, "अधिकारों में सीक्वल के लिए स्क्रिप्ट, किरदार, कथानक, कहानी, नाम, डायलॉग और संगीत शामिल हैं, इसलिए 'खलनायक' के गीतों का इस्तेमाल दूसरे भाग में किया जा सकता है।"

मांग लोगों ने की थी फिल्म के सीक्वल की मांग फिल्म के राइट्स किस स्टूडियो को बेचे गए हैं और कौन इसके निर्देशन की जिम्मेदारी संभाल रहा है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई हैं। लंबे वक्त से 'खलनायक' के सीक्वल की खबर आ रही है। इस कल्ट क्लासिक फिल्म के सीक्वल की मांग लोगों ने ही की थी। अब एक बार फिर सीक्वल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 32 साल बाद एक बार फिर संजू बाबा को उसी अंदाज में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।