'हनुमान अंश' की सफलता के बाद जागा बॉलीवुड, निर्देशक बोले- पहले सबने मुंह फेर लिया था

एक पॉडकास्ट में निर्देशक ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बड़ी फिल्मों के दबदबे के चलते सिनेमाघरों ने 'हनुमान अंश' के शो तक घटा दिए थे, इसके बावजूद फिल्म की रफ्तार सिर्फ दर्शकों के प्यार और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर बढ़ी।

विशाल ने आगे बॉलीवुड के दोहरे रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें बधाई देने के लिए फोन भी तब किया, जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करने लगी।