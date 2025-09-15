LOADING...
भारत की पहली ब्रज भाषा फिल्म ने TIFF 2025 में जीता पुरस्कार, निर्माताओं ने जताई खुशी
पहली ब्रज भाषा फिल्म 'इन सर्च ऑफ द स्काई' ने रचा इतिहास (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@insearchofthesky_movie)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 15, 2025
01:58 pm
50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (TIFF) में भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। महाकुंभ में आंशिक रूप से फिल्माई गई ब्रज भाषा की स्वतंत्र फिल्म 'इन सर्च ऑफ द स्काई' ने प्रतिष्ठित NETPAC पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। यह सम्मान एशिया-प्रशांत क्षेत्र से चुनी गई किसी बेहतरीन फीचर फिल्म को दिया जाता है। निर्देशक जितांक सिंह गुर्जर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर ऐतिहासिक सफलता की खबर साझा करते हुए पूरी टीम का आभार जताया है।

हमने इतिहास रच दिया- जितांक

जितांक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'हमने इतिहास रच दिया। 'इन सर्च ऑफ द स्काई' ने 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में NETPAC पुरस्कार जीता है और इस अविश्वसनीय उपलब्धि पर हम अत्यंत आभारी हैं। हमारे कलाकारों और क्रू को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जीत किसी एक या दो लोगों की नहीं, बल्कि हमारी पूरी क्रू की जीत है। उन सभी का धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म पर विश्वास जताया और इसे साकार करने में हमारी मदद की।'

क्या है 'इन सर्च ऑफ द स्काई' की कहानी?

इस फिल्म में थिएटर कलाकार मेघना अग्रवाल, राघवेंद्र भदौरिया और निखिल एस यादव मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का अधिकांश हिस्सा महाकुंभ मेले के दौरान और मध्य प्रदेश के बरई गांव में शूट किया गया। इसकी कहानी एक गरीब वृद्ध दंपति और उनके दिव्यांग बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इलाज और मुक्ति की तलाश में महाकुंभ की तीर्थयात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का निर्माण अर्पण राउत, आकाश्रित राहुल और भानुशाली नवीन शेट्टी ने किया है।