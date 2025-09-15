पहली ब्रज भाषा फिल्म 'इन सर्च ऑफ द स्काई' ने रचा इतिहास (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@insearchofthesky_movie)

भारत की पहली ब्रज भाषा फिल्म ने TIFF 2025 में जीता पुरस्कार, निर्माताओं ने जताई खुशी

लेखन दीक्षा शर्मा 01:58 pm Sep 15, 202501:58 pm

क्या है खबर?

50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (TIFF) में भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। महाकुंभ में आंशिक रूप से फिल्माई गई ब्रज भाषा की स्वतंत्र फिल्म 'इन सर्च ऑफ द स्काई' ने प्रतिष्ठित NETPAC पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। यह सम्मान एशिया-प्रशांत क्षेत्र से चुनी गई किसी बेहतरीन फीचर फिल्म को दिया जाता है। निर्देशक जितांक सिंह गुर्जर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर ऐतिहासिक सफलता की खबर साझा करते हुए पूरी टीम का आभार जताया है।