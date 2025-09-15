'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर जारी, जाह्नवी कपूर और वरुण धवन ने जीता दिल

अभिनेता वरुण धवन एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म से सामने आई कलाकारों की झलकियों, टीजर और गानों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज हो गया है।

ट्रेलर कॉमेडी और रोमांस से लबरेज है ट्रेलर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। वरुण इस फिल्म में सनी संस्कारी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं जाह्नवी इसमें तुलसी कुमारी की भूमिका में दिखेंगी। वरुण-जाह्नवी की जोड़ी को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। वरुण की कॉमिक टाइमिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। इसमें सान्या ने अनन्या और रोहित ने विक्रम की भूमिका निभाई है। पहली बार बनी इनकी जोड़ी को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है।

फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है, जिन्हें 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'धड़क' और 'अजीब दास्तां' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म की कहानी इन्होंने ही लिखी है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय और रिया विज जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं।

प्रतिक्रिया फिल्म का ट्रेलर देख क्या बोले लोग? फिल्म के ट्रेलर में एक ओर जहां रोहित और सान्या की जोड़ी को देखकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं वरुण और जाह्नवी ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है। एक ने लिखा, 'बहुत मस्त ट्रेलर है। सान्या, वरुण, रोहित और जाह्नवी खूब धमाल मचा रहे हैं।' एक लिखते हैं, 'यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। यह 2 अक्टूबर का इंतजार कर रहा हूं।' लोगों ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया है।