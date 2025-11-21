मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का सपना टूटा, रेस से बाहर हुईं मनिका विश्वकर्मा कौन हैं?

हर साल फैंस बेसब्री से उस दिन का इंतजार करते हैं, जब दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया जाता है। भारत की उम्मीदें भी हर साल जगमगाती हैं और इस बार भी भारत के पास सुनहरा मौका था। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 में टॉप 30 में जगह बनाई, लेकिन टॉप 12 में जगह बनाने में नाकाम रहीं। इसी के साथ करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया। मनिका कौन हैं, आइए जानें।

प्रतिस्पर्धा टॉप 30 से टॉप 12 तक नहीं पहुंच सकीं मनिका टॉप 30 में मनिका को देखने के बाद लोगों ने चौथी बार इतिहास रचे जाने की उम्मीद लगा रखी थी, जो कि अब टूट चुकी है, क्योंकि मनिका टॉप 12 में जगह बनाने में कामयाब नहीं रहीं और मिस यूनिवर्स 2025 की रेस से बाहर हो गईं। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 ब्यूटी पेजेंट भारत में 21 नवंबर की सुबह साढ़े 6 बजे से टेलीकास्ट किया गया। आखिरी बार हरनाज संधू ने भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था।

जन्म और शिक्षा राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं मनिका मनिका का जन्म और पालन-पोषण राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि कला, शिक्षा और आत्मविकास में रही है और उन्होंने इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया। फिलहाल मनिका दिल्ली में रहती हैं और अपने शिक्षा के सफर को आगे बढ़ा रही हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं। इस शिक्षा ने उन्हें समाज, राजनीति और वैश्विक मुद्दों को समझने की क्षमता दी है।

सफर मनिका का मिस यूनिवर्स सफर मनिका का सौंदर्य प्रतियोगिताओं की दुनिया में सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने सबसे पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता, जो उनके संघर्ष और प्रतिभा का पहला बड़ा सम्मान था। इसके बाद 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम किया। ये जीत न सिर्फ मनिका के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल साबित हुआ।