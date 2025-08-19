कौन हैं मनिका विश्वकर्मा, जिन्होंने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब? 

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज भारतीय सुंदरी मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा है। अब मनिका इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए कई प्रतियोगियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी और मनिका ने सभी को पछाड़ खिताब अपने नाम किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं आखिर मनिका हैं कौन।

परिचय मिस यूनिवर्स राजस्थान हैं मनिका मनिका राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में वह दिल्ली में रहती हैं। वह राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की छात्रा हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनने से पहले मनिका ने पिछले साल मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता था। इसके अलावा वह न्यूरोनोवा नामक मंच की संस्थापक हैं, जो न्यूरोडाइवर्जेंस को नई परिभाषा देने की पहल करता है। बता दें कि मनिका ने एक बार विदेश मंत्रालय के अधीन बिम्सटेक सेवोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

सम्मान उम्दा चित्रकार भी हैं मनिका एक कुशल वक्ता और कलाकार के रूप में मनिका को 'ललित कला अकादमी' और 'जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स' से सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा मनिका शास्त्रीय नृत्य में निपुण होने के साथ-साथ एक उम्दा चित्रकार भी हैं। गौरतलब है कि मनिका सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें 23,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उनकी सादगी और बहुमुखी प्रतिभा ही उन्हें युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बनाती है।

खुशी क्या है मनिका का अगला लक्ष्य? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज सिर पर सजने के बाद मनिका ने कहा, "मेरा सफर शहर गंगानगर से शुरू हुआ। मैं दिल्ली आई, इस ब्यूटी प्रतियोगिता की तैयारी की। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। यह सौंदर्य प्रतियोगिता एक विशेष दुनिया है। यह जिम्मेदारी एक साल भर की नहीं, जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहेगी।" अब मनिका 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।