IFFI 2026 में ऋषभ शेट्टी समेत इन्हें मिला सम्मान

IFFI 2026: ऋषभ शेट्टी ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' के निर्देशक को भी मिला बड़ा सम्मान

लेखन नेहा शर्मा 09:56 am Nov 29, 202609:56 am

क्या है खबर?

गोवा में 9 दिनों तक चले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का समापन हो गया है। इस दौरान दुनियाभर की कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। समापन समारोह में फिल्मों और कलाकारों को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया। 'कांतारा: चैप्टर 1', 'हनुमान अंश' और 'मेड इन इंडिया' जैसी फिल्मों ने बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। समारोह में कई फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। आइए जानते हैं, इस साल किसे कौन-सा पुरस्कार मिला।