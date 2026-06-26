इस किताब से ली गई है 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' की कहानी
'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' अब अमेजन MX प्लेयर पर 2026 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय वेब सीरीज बन गई है।
रोब्बी ग्रेवाल के निर्देशन में बनी और जिम सरभ तथा नसीरुद्दीन शाह जैसे मंजे हुए कलाकारों से सजी यह सीरीज भारत की मशहूर घड़ी ब्रांड 'टाइटन' की शुरुआत की कहानी को दिखाती है।
इसे जेरक्स देसाई ने जे.आर.डी. टाटा के सहयोग से शुरू किया था। इस शो की कहानी चेन्नई के पत्रकार विनय कामथ की किताब से ली गई है।
किस किताब से है सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' की कहानी?
अपनी 2018 की किताब के लिए विनय ने टाइटन के संस्थापकों से 3 साल तक बातचीत की और उनकी होसूर स्थित फैक्टरी भी गए।
सीरीज इन असली जिंदगी की मुश्किलों को सामने लाती है। इनमें उस समय के कड़े व्यापारिक कानून शामिल थे, जिनकी वजह से घड़ियां बनाना बहुत मुश्किल था।
सीरीज दिखाती है कि कैसे जेरक्स और उनके साथी, जो इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने समझदारी से लोगों को काम पर रखकर और कड़ी मेहनत से टाइटन को घर-घर में पहचान वाला नाम बना दिया था।
टाइटन ने भारत में तो खूब नाम कमाया, लेकिन विदेश में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस पूरी कहानी में महत्वाकांक्षा, हौसला और बड़े सपने देखने का जज्बा साफ झलकता है।