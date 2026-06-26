इस किताब से ली गई है 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' की कहानी

किस किताब से है सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' की कहानी?

अपनी 2018 की किताब के लिए विनय ने टाइटन के संस्थापकों से 3 साल तक बातचीत की और उनकी होसूर स्थित फैक्टरी भी गए।

सीरीज इन असली जिंदगी की मुश्किलों को सामने लाती है। इनमें उस समय के कड़े व्यापारिक कानून शामिल थे, जिनकी वजह से घड़ियां बनाना बहुत मुश्किल था।

सीरीज दिखाती है कि कैसे जेरक्स और उनके साथी, जो इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने समझदारी से लोगों को काम पर रखकर और कड़ी मेहनत से टाइटन को घर-घर में पहचान वाला नाम बना दिया था।

टाइटन ने भारत में तो खूब नाम कमाया, लेकिन विदेश में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस पूरी कहानी में महत्वाकांक्षा, हौसला और बड़े सपने देखने का जज्बा साफ झलकता है।