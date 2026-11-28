सिर्फ 1.7 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' बाबा नीम करोली की भावुक कहानी पर आधारित है। अपनी दिल छू लेने वाली कहानी के दम पर फिल्म ने जल्द ही दर्शकों के बीच पहचान बना ली और वायरल हो गई। सिनेमाघरों में लोगों का दिल जीतने के बाद शुक्रवार को इसने सोनी लिव पर OTT डेब्यू किया। अब फिल्म के तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती संस्करण नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे। ये फिल्म दिखाती है कि दमदार कहानी और जुनून के दम पर छोटा प्रोजेक्ट भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।