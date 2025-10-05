रणबीर कपूर की इधर राजकुमार हिरानी वाली फिल्म खिसकी, उधर आमिर खान ने कर दिया खेल

रणबीर कपूर ने राजकुमार हिरानी की फिल्म 'संजू' में काम किया था, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की, बल्कि 3 घंटे में संजू बाबा की 37 साल की जिंदगी को रणबीर ने पर्दे पर ऐसे उतारा कि दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी अपना मुरीद बना दिया। रणबीर और हिरानी दोबारा एक फिल्म के लिए साथ आने वाले थे, लेकिन समय न होने के चलते फिल्म आगे खिसक गई, उधर आमिर ने मौके पर चौका मार दिया।

रिपोर्ट रणबीर को नहीं मिला समय तो हिरानी ने टाल दी फिल्म हिरानी और रणबीर लंबे समय से एक खिलाड़ी के जीवन पर आधारित फिल्म पर काम कर रहे थे और इस आइडिया पर उन्होंने करीब 1 साल काम भी किया, लेकिन रणबीर फिलहाल नितेश तिवारी की 4,000 करोड़ी 'रामायण' में व्यस्त हैं। उनके खाते से 'लव एंड वॉर' भी जुड़ी है। एक तरफ रणबीर के पास तारीखों की कमी और दूसरा ब्लॉकबस्टर 'संजू' के बाद दर्शकों की बढ़ी उम्मीदें। लिहाजा हिरानी ने फिल्म को साल 2027 के लिए खिसका दिया है।

अन्य फिल्म निर्देशक साहब का ध्यान अब आमिर खान की फिल्म पर रणबीर-हिरानी वाली फिल्म के लिए फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हिरानी जानते हैं कि दर्शकों को उनके इस सहयोग से बड़ी उम्मीदे हैं, इसलिए उन्होंने इंतजार बढ़ा दिया है और अब बाद में तसल्ली से एक बार फिर इस फिल्म पर काम किया जाएगा। अब निर्देशक साहब का फोकस आमिर खान की फिल्म पर है। वही फिल्म, जो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के जीवन पर आधारित है और जिसे लेकर खुद आमिर भी बड़े लालायित हैं।

तैयारी हिरानी के साथ आमिर भी काम में जुटे सूत्रों के मुताबिक, आमिर अपने नए किरदार के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वो एक ओर जहां अपने लुक पर काम कर रहे हैं, वहीं दिसंबर में इस फिल्म की वर्कशॉप में भी हिस्सा लेने वाले हैं। सिनेमा जगत के एक असली नायक दादा साहब फाल्के की भूमिका के लिए आमिर ने कमर कस ली है। उधर हिरानी भी इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर बनाना चाहते हैं ताकि सिनेमा के इस अग्रदूत को उचित सम्मान मिल सके।