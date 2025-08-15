ऋतिक रोशन की पिछली 5 फिल्माें का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल? 

काफी समय से ऋतिक रोशन फिल्म 'वॉर 2' को लेकर चर्चा में हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उनकी यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में ऋतिक जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। 'वॉर 2' ने 52.5 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला है। इसी कड़ी में आइए हम आपको ऋतिक की सिनेमाघरों में आईं पिछली 5 फिल्मों और बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं।

#1 'फाइटर' शुरुआत करते हैं फिल्म 'फाइटर' से, जो पिछले साल 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 250 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'फाइटर' ने दुनियाभर में 358.83 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 212.73 करोड़ रुपये जुटाए थे। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

#2 'विक्रम वेधा' साल 2022 में ऋतिक फिल्म 'विक्रम वेधा' लेकर आए थे। इस फिल्म में सैफ अली खान, राधिका आप्टे, रोहित सराफ और योगिता बिहानी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन पुष्कर-गायत्री ने किया था। 'विक्रम वेधा' ने दुनियाभर में 135.44 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि भारत में यह 78.9 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपये लगे थे। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

#3 'वॉर' सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म 'वॉर' ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। इस फिल्म में ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर और आशुतोष राणा ने अभिनय किया था। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2019 को दर्शकों के बीच आई थी। 'वॉर' ने दुनियाभर में 471 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं भारत में इसने 318.01 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये था। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म मौजूद है।

#4 'सुपर 30' ऋतिक की फिल्म 'सुपर 30' को 12 जुलाई, 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। विकास बहल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, नंदीश संधू, वीरेंद्र सक्सैना, पंकज त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव और अमित साध जैसे कलाकार भी नजर आए थे। 'सुपर 30' ने दुनियाभर में 210 करोड़ रुपये और भारत में 147.39 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म को बनाने में केवल 60 करोड़ रुपये लगे थे।