स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'बॉर्डर 2' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

'बॉर्डर 2' से सनी देओल की पहली झलक आई सामने, नई रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन दीक्षा शर्मा 09:34 am Aug 15, 202509:34 am

क्या है खबर?

जब से फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' बनने का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म होगी। अब स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर फिल्म 'बॉर्डर 2' से सनी की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है।