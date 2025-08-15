LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बॉर्डर 2' से सनी देओल की पहली झलक आई सामने, नई रिलीज तारीख का ऐलान 
'बॉर्डर 2' से सनी देओल की पहली झलक आई सामने, नई रिलीज तारीख का ऐलान 
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'बॉर्डर 2' का पहला पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

'बॉर्डर 2' से सनी देओल की पहली झलक आई सामने, नई रिलीज तारीख का ऐलान 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 15, 2025
09:34 am
क्या है खबर?

जब से फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' बनने का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म होगी। अब स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर फिल्म 'बॉर्डर 2' से सनी की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है।

पोस्टर

जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

सामने आए पोस्टर में सनी हाथ में बंदूक थामे नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में देश के प्रति अटूट प्रेम और जोश साफ झलक रहा है। फौजी की रूप में सनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ' बॉर्डर 2' पहले अगले साल 23 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म एक दिन पहले यानी 22 जनवरी, 2026 को दर्शकों के बीच आएगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर