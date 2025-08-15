'बॉर्डर 2' से सनी देओल की पहली झलक आई सामने, नई रिलीज तारीख का ऐलान
क्या है खबर?
जब से फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' बनने का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म होगी। अब स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर फिल्म 'बॉर्डर 2' से सनी की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है।
पोस्टर
जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
सामने आए पोस्टर में सनी हाथ में बंदूक थामे नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में देश के प्रति अटूट प्रेम और जोश साफ झलक रहा है। फौजी की रूप में सनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ' बॉर्डर 2' पहले अगले साल 23 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म एक दिन पहले यानी 22 जनवरी, 2026 को दर्शकों के बीच आएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
'BORDER 2' UNVEILS FIRST POSTER ON INDEPENDENCE DAY – WILL NOW RELEASE *A DAY EARLIER* ON 22 JAN 2026... On the occasion of #IndependenceDay, Team #Border2 has unveiled the first poster, featuring #SunnyDeol.— taran adarsh (@taran_adarsh) August 15, 2025
The film will now arrive a day earlier – on [Thursday] 22 Jan 2026 –… pic.twitter.com/iYCUHpFu4F