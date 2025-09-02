बॉक्स ऑफिस: ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' ने तोड़ा दम, 19वें दिन लाखों में सिमटी कमाई 

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के 19वें दिन केवल 60 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 235.1 करोड़ रुपये हो गया है। 'वॉर 2' ने अब तक दुनियाभर में 357 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। 400 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म अपनी आखिरी सांसे गिन रही है। फिल्म को जल्द सिनेमाघरों से हटाया जाएगा।

वॉर 2

OTT पर कहां देख पाएंगे फिल्म?

'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद इस फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का सामना सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' से हो रहा है। इसके अलावा रजनीकांत की 'कुली' भी सिनेमाघरों में लगी हुई है।