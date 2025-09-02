बॉक्स ऑफिस: ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' ने तोड़ा दम, 19वें दिन लाखों में सिमटी कमाई
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'वॉर 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। पहली बार बनी ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर की तिकड़ी भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। आलम यह है कि तीसरे सप्ताह में पहुंचने के बाद फिल्म का कारोबार लाखों में सिमट गया है। आइए जानें 'वॉर 2' ने 19वें दिन कितने लाख रुपये कमाए।
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के 19वें दिन केवल 60 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 235.1 करोड़ रुपये हो गया है। 'वॉर 2' ने अब तक दुनियाभर में 357 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। 400 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म अपनी आखिरी सांसे गिन रही है। फिल्म को जल्द सिनेमाघरों से हटाया जाएगा।
'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद इस फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का सामना सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' से हो रहा है। इसके अलावा रजनीकांत की 'कुली' भी सिनेमाघरों में लगी हुई है।