LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में भारी गिरावट, चौथे दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका 
बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में भारी गिरावट, चौथे दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका 
'परम सुंदरी' ने चौथे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में भारी गिरावट, चौथे दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 02, 2025
10:04 am
क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' को 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। पहली बार बनी इनकी जोड़ी को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है। शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने औसत कमाई की, लेकिन चौथे दिन फिल्म के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। आइए जानें 'परम सुंदरी' ने चौथे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।

कारोबार

'परम सुंदरी' ने कमाए 30 करोड़ रुपये से अधिक

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 3.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन इस फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 4 दिन में 'परम सुंदरी' ने 30.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

परम सुंदरी

'परम सुंदरी' में नजर आ रहे ये कलाकार 

'परम सुंदरी' के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, जिन्हें अभिषेक बच्चन की फिल्म 'दसवीं' के लिए जाना जाता है। दिनेश विजान ने इस फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'परम सुंदरी' की पूरी कहानी सिद्धार्थ और जाह्नवी की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। इस फिल्म को बनाने में 45 करोड़ रुपये लगे हैं।