'परम सुंदरी' ने चौथे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में भारी गिरावट, चौथे दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका

लेखन दीक्षा शर्मा 10:04 am Sep 02, 202510:04 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' को 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। पहली बार बनी इनकी जोड़ी को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है। शुरुआती 3 दिन इस फिल्म ने औसत कमाई की, लेकिन चौथे दिन फिल्म के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। आइए जानें 'परम सुंदरी' ने चौथे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।