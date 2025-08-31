'परम सुंदरी' ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' ने दूसरे दिन लगाई लंबी छलांग, जुटाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 10:17 am Aug 31, 202510:17 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' बीते 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी यह औसत कमाई कर रही है। पहले दिन भले ही फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कारोबार न किया हो, लेकिन दूसरे दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर लंबी छलांग लगाई है। आइए जानते हैं 2 दिन में फिल्म ने कितने करोड़ रुपये कमा लिए हैं।