बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' ने दूसरे दिन लगाई लंबी छलांग, जुटाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' बीते 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी यह औसत कमाई कर रही है। पहले दिन भले ही फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कारोबार न किया हो, लेकिन दूसरे दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर लंबी छलांग लगाई है। आइए जानते हैं 2 दिन में फिल्म ने कितने करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
कमाई
'परम सुंदरी' का बजट है 45 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को 9 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। इस तरह 2 दिन में इस फिल्म ने 16.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
परम सुंदरी
कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी
'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर कारोबारी का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 2 एकदम अलग-अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म में संजय कपूर, अभिषेक बनर्जी और इनायत वर्मा भी हैं।