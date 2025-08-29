बॉक्स ऑफिस: ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का हाल-बेहाल, 15वें दिन का कारोबार रहा सबसे कम
क्या है खबर?
जब साल 2019 में फिल्म 'वॉर' रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद से ही दर्शक 'वॉर 2' का इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार बीते 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी हालत पस्त है। अब 'वॉर 2' की कमाई के 15वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।
कारोबार
दुनियाभर में कमाए 350 करोड़ रुपये से अधिक
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपनी रिलीज के 15वें दिन 1.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह इस फिल्म ने अब तक भारत में 231.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। 'वॉर 2' ने दुनियाभर में 350.75 करोड़ रुपये से अधिक जुटा लिए हैं। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपये लगे हैं। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का सामना 'परम सुंदरी' और 'कुली' से हो रहा है।
वॉर 2
फिल्म में दिखी ऋतिक, कियारा और एनटीआर की तिकड़ी
'वॉर 2' में ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर की तिकड़ी नजर आ रही है। इस फिल्म के जरिए एनटीआर ने बॉलीवुड में कदम रखा है, वहीं ऋतिक फिल्म में कियारा के साथ इश्क फरमाते दिख रहे हैं। 'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है, वहीं आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। 'वॉर 2' का प्रीमियर जल्द ही नेटफ्लिक्स पर होगा।