'वॉर 2' की हालत पस्त (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

बॉक्स ऑफिस: ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' का हाल-बेहाल, 15वें दिन का कारोबार रहा सबसे कम

लेखन दीक्षा शर्मा 11:02 am Aug 29, 202511:02 am

क्या है खबर?

जब साल 2019 में फिल्म 'वॉर' रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद से ही दर्शक 'वॉर 2' का इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार बीते 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी हालत पस्त है। अब 'वॉर 2' की कमाई के 15वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।