'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर जारी, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने जीता दिल

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 29, 2025
10:51 am
क्या है खबर?

जब से वरुण धवन हैं और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। वरुण और जाह्नवी की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है।

रिलीज तारीख

2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' से होगा। शशांक खेतान ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, जिन्हें 'धड़क', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल ​और रोहित सराफ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीजर में तमाम सितारों की झलक दिख रही है।

ट्विटर पोस्ट

