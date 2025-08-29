'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर जारी, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने जीता दिल

लेखन दीक्षा शर्मा 10:51 am Aug 29, 202510:51 am

क्या है खबर?

जब से वरुण धवन हैं और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिरकार निर्माताओं ने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। वरुण और जाह्नवी की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है।