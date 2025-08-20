पवन कल्याण की 'हरि हर वीर मल्लू' ने इस OTT प्लेटफॉर्म पर दी दस्तक, जानिए कहां देखें 

OTT

बॉबी देओल भी हैं फिल्म का हिस्सा

'हरि हर वीर मल्लू' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ऐसे में जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'शहर में एक नया रॉबिनहुड आया है- हरि हर वीरा मल्लू नाम है।' 'हरि हर वीर मल्लू' में बॉबी देओल और निधि अग्रवाल ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशन कृष जगरलामुदी और एएम ज्योति कृष्णा हैं।