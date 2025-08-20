LOADING...
पवन कल्याण की 'हरि हर वीर मल्लू' ने इस OTT प्लेटफॉर्म पर दी दस्तक, जानिए कहां देखें 
'हरि हर वीर मल्लू' ने इस OTT प्लेटफॉर्म पर दी दस्तक (तस्वीर: एक्स/@PawanKalyan)

पवन कल्याण की 'हरि हर वीर मल्लू' ने इस OTT प्लेटफॉर्म पर दी दस्तक, जानिए कहां देखें 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 20, 2025
10:52 am
क्या है खबर?

अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म 'हरि हर वीर मल्लू' को इस साल 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 300 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 116.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब 'हरि हर वीर मल्लू' OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे चुकी है।

OTT

बॉबी देओल भी हैं फिल्म का हिस्सा 

'हरि हर वीर मल्लू' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ऐसे में जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'शहर में एक नया रॉबिनहुड आया है- हरि हर वीरा मल्लू नाम है।' 'हरि हर वीर मल्लू' में बॉबी देओल और निधि अग्रवाल ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशन कृष जगरलामुदी और एएम ज्योति कृष्णा हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट