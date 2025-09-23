बॉक्स ऑफिस: चौथे दिन 'जॉली LLB 3' का काम-तमाम, किया अब तक का सबसे कम कारोबार

बीते 19 सितंबर को सिनेमाघरों में आई कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली LLB 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन रिलीज के चौथे दिन ये फिल्म टिकट खिड़की पर धड़ाम हो गई। बॉक्स ऑफिस पर सोमवार का टेस्ट हर फिल्म के लिए अहम होता है, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये फिल्म बुरी तरह पिछड़ गई है। फिल्म की कमाई में आई अचानक ये बड़ी गिरावट अब बेशक निर्माताओं की चिंता बढ़ा सकती है।

कमाई तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी फिल्म 'जॉली LLB 3' ने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। दूसरे दिन कमाई में बढ़िया इजाफा हुआ। इसने 20 करोड़ रुपये अपने खाते से जोड़े। तीसरे दिन 21 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन चौथे दिन यानी अपने पहले साेमवार को फिल्म फेल हो गई। ये महज 5.5 करोड़ रुपये जुटा पाई है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसी के साथ भारत में इसने अब तक 59 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

किरदार और कहानी 'जॉली LLB' के कलाकार और कहानी 'जॉली LLB' में अरशद मुख्य भूमिका में थे, जबकि 'जॉली LLB 2' में अक्षय मुख्य भूमिका में थे। फ्रेंचाइज के तीसरे भाग में दोनों जॉली और सौरभ शुक्ला अपनी-अपनी यादगार भूमिका में हैं। उधर हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी पिछली फिल्मों के अपने किरदारों को दोहराया है। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव में हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसे काल्पनिक रूप दिया गया है।

निशांची निशाने से चूक गई 'निशांची' अनुराग कश्यप को 'निशांची' से किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद थी, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद कमजोर रही। पहले दिन इसने सिर्फ 25 लाख रुपये से खाता खोला था। दूसरे दिन 39 लाख रुपये का कारोबार किया और तीसरे दिन यानी रविवार को हालात और बिगड़ गए। फिल्म की कमाई घटकर 26 लाख रुपये रह गई। रिलीज के चौथे दिन इसने महज 10 लाख रुपये कमाए हैं। 'निशांची' की 4 दिनों की कुल कमाई 1 करोड़ रुपये हुई है।