यामी गौतम की 'हक' के आगे 'जटाधरा' और 'द गर्लफ्रेंड' ने बॉक्स ऑफिस पर टेके घुटने
क्या है खबर?
यामी गौतम की फिल्म 'हक' का जादू दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर चढ़कर बोला। दर्शकों ने फिल्म को दिल खोलकर सराहा, जिसके चलते 'हक' ने शानदार कमाई दर्ज की है। दूसरी ओर 'द गर्लफ्रेंड' और 'जटाधरा' जैसी फिल्में 'हक' के आगे फीकी पड़ गईं और इसकी कमाई के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। दूसरे दिन किस फिल्म ने कितनी कमाई की, आइए जानते हैं।
हक
भारत में 5 करोड़ रुपये कमा चुकी हक
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हक' ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और इसी के साथ इसने भारत में 5.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़िया उछाल आया है। फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपये से बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। कहा जा रहा है कि रविवार की छुट्टी का भी इसे खूब फायदा मिलेगा। बता दें कि इस फिल्म काे समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
कहानीे
फिल्म की कहानी क्या है?
सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'हक' महिलाओं के अधिकार के बारे में है। फिल्म में दिखाया गया कि शाह बानो अपने पति अब्बास खान के खिलाफ कोर्ट जाती है। उसे अपने और बच्चों के लिए जायज मुआवजा चाहिए था। ये फिल्म 1985 के शाह बानो के तीन तलाक मामले से प्रेरित है। फिल्म में यामी ने शाह बानो का किरदार निभाया है तो अभिनेता इमरान हाशमी इसमें उनके पति बने हैं।
जटाधरा
'जटाधरा' का हाल-बेहाल
उधर सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू अभिनीत 'जटाधरा' ने रिलीज के पहले दिन 1.07 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं इसने दूसरे दिन महज 89 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ भारत में इसकी कमाई अभी सिर्फ 1.96 लाख रुपये हो पाई है। फिल्म का निर्देशन वेंकट कल्याण ने किया है। इसमें सुधीर और सोनाक्षी के साथ शिल्पा शिरोडकर ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म की कमाई गिरने का एक कारण यामी की फिल्म 'हक' भी है।
द गर्लफ्रेंड
'द गर्लफ्रेंड' की बढ़ी रफ्तार
'हक' और 'जटाधरा' के साथ पर्दे पर आई रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' ने पहले दिन 1.3 करो़ड़ रुपये कमाए थे और दूसरे दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म ने भारत में 3.80 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। भले ही दूसरे दिन इस फिल्म ने दोगुनी कमाई कर ली हो, लेकिन 'हक' से ये अब भी काफी पीछे है। रश्मिका के साथ 'द गर्लफ्रेंड' में अभिनेता दीक्षित शेट्टी नजर आ रहे हैं।