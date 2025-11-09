यामी गौतम की 'हक' के आगे 'जटाधरा' और 'द गर्लफ्रेंड' ने बॉक्स ऑफिस पर टेके घुटने

हक भारत में 5 करोड़ रुपये कमा चुकी हक सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हक' ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और इसी के साथ इसने भारत में 5.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़िया उछाल आया है। फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपये से बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। कहा जा रहा है कि रविवार की छुट्टी का भी इसे खूब फायदा मिलेगा। बता दें कि इस फिल्म काे समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

जटाधरा 'जटाधरा' का हाल-बेहाल उधर सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू अभिनीत 'जटाधरा' ने रिलीज के पहले दिन 1.07 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं इसने दूसरे दिन महज 89 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ भारत में इसकी कमाई अभी सिर्फ 1.96 लाख रुपये हो पाई है। फिल्म का निर्देशन वेंकट कल्याण ने किया है। इसमें सुधीर और सोनाक्षी के साथ शिल्पा शिरोडकर ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म की कमाई गिरने का एक कारण यामी की फिल्म 'हक' भी है।