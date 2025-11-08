सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्में हुईं पहले ही दिन ढेर, एक 'सैयारा' की सुनामी में डूबी

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म 'दबंग' से की थी और जो शोहरत उन्हें इस फिल्म से मिली, वो आज तक किसी फिल्म से नसीब नहीं हुई। अपने करियर में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दे चुकीं सोनाक्षी अब एक नई फिल्म 'जटाधरा' लेकर आई हैं और इसे भी पहले ही दिन दर्शकों ने नकार दिया है। आइए उनकी उन फिल्मों के बारे में जानें, जिनकी पहले दिन की कमाई लाखों में सिमटकर रह गई।

#1 'निकिता रॉय' सोनाक्षी की पिछली फिल्म 'निकिता रॉय' थी, जिसमें उनके साथ अर्जुन रामपाल और परेश रावल भी थे। इसके जरिए उनके भाई कुश सिन्हा ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बुरा हश्र हुआ था। मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' के साथ सिनेमघरों में आई इस फिल्म ने पहले दिन मात्र 22 लाख रुपये कमाए थे। 'सैयारा की आंधी में उड़ी ये फिल्म 4 दिन में 1 करोड़ तक नहीं कमा पाई थी।

#2 'डबल एक्सएल' साल 2022 में सोनाक्षी 'डबल एक्सएल' नाम की फिल्म लेकर आई थी और इसकी कमाई का हाल देख भी निर्माताओं ने सिर पकड़ लिया था। फिल्म में उनके साथ हुमा कुरैशी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसमें सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल भी थे। पहले दिन महज 15 लाख रुपये कमाने वाली ये सोनाक्षी के करियर की महाफ्लॉप फिल्म है। 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म देशभर में कुल 60 लाख रुपये जुटा पाई थी।

#3 'खानदानी शफाखाना' सोनाक्षी की ये फिल्म उनके प्रशंसकों ने तो जरूर देखी होगी। साल 2019 में बड़े पर्दे पर आई उनकी इस फिल्म ने दर्शकों को बुरी तरह निराश किया। वरुण शर्मा, अनु कपूर और रैपर बादशाह भी इसका हिस्सा थे। इस फिल्म ने पहले दिन भारत में महज 75 लाख रुपये का कारोबार किया था। शिल्पी दासगुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म से बादशाह ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।