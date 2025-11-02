'यामी गौतम-इमरान हाशमी की 'हक' पर विवाद, फिल्म रोकने कोर्ट पहुंचा शाह बानो का परिवार

यामी गौतम और इमरान हाशमी पिछले कई दिनों से फिल्म 'हक' को लेकर चर्चा में हैं। ये इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके जरिए ये 2 कलाकार पहली बार पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म रिलीज की राह पर खड़ी है, लेकिन उससे पहले ही इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, शाह बानो का परिवार इसकी रिलीज रोकने के लिए कोर्ट पहुंच गया है। इस फिल्म में यामी, शाह बानो की भूमिका निभा रही हैं।

याचिका मुस्लिम समुदाय को गलत तरह से दिखाने का आरोप शाह बानो बेगम के परिवारवालों ने अपने वकील के माध्यम से इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में 'हक' की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है, जाे 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। परिवार के सदस्यों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसमें शरीयत कानून को गलत, नकारात्मक और औरतों के खिलाफ दिखाया गया है।

अनुमति निर्माताओं ने नहीं ली घरवालों से इजाजत शाह बानो के परिवारवालों का आरोप है कि निर्माताओं ने फिल्म बनाने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली और उनकी इजाजत के बिना ये फिल्म बना दी। इंदौर हाई कोर्ट में जल्द ही मामले की सुनवाई होने वाली है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगेगी या ये अपनी तय तारीख पर सिनेमाघरों में आएगी। इससे पहले परिवार की ओर से निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था।

बयान पहले कहानी बताओ, फिर फिल्म रिलीज करो- वकील शाह बानो की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील ने इंडिया टुडे से कहा, "फिल्म में शाह बानो की निजी जिंदगी दिखाई गई है। ये लगभग 2 घंटे की फिल्म है। परिवारवाले नहीं जानते कि फिल्म में कौन-कौन सी घटनाएं दिखाई गई हैं, किस तरह दिखाया गया है। उनकी निजी जिंदगी को किस तरह से पेश किया गया है और किस तरीके से उनका चित्रण किया गया है। परिवार को बताने या दिखाने के बाद फिल्म रिलीज होनी चाहिए।"