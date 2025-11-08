यामी गौतम की 'हक' ने छुड़ाया सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' का पसीना, 'द गर्लफ्रेंड' भी पीछे
क्या है खबर?
बीते 7 नवंबर सिनेमाघरों में 3 फिल्मों की टक्कर हुई। एक ओर यामी गौतम अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हक' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हुईं तो दूसरी ओर सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' पर्दे पर आई। उधर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' ने भी इसी दिन सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाया। बॉक्स ऑफिस पर हुए इस महामुकाबले में पहले दिन यामी की 'हक' ने बाजी मार ली है। आइए जानें किस फिल्म ने कितनी कमाई की।
हक
'हक' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जाेखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, हक ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.65 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस फिल्म को बनाने में निर्माताओं ने 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस हिसाब से फिल्म ने धीमी शुरुआत की है। हालांकि, वीकेंड में इसकी कमाई में रफ्तार बढ़ सकती है। वैसे यामी और इमरान हाशमी की जोड़ी से सजी इस फिल्म की समीक्षकों ने खासतौर से खूब तारीफ की है।
कहानी
'हक' की कहानी जानिए
सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'हक' शाह बानो बेगम के जीवन और उनके कानूनी संघर्ष से प्रेरित है। साल 1985 में उनके ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार देने का फैसला सुनाया था। फिल्म उसी मामले के इर्द-गिर्द घूमती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाह बानो की बेटी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
जटाधरा
'जटाधरा' तो पहले ही दिन हुई पस्त
सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' को समीक्षकों से बेकार प्रतिकिया मिली। खासकर अभिनेत्री के अभिनय का खूब मजाक उड़ाया गया। शायद यही वजह है कि फिल्म ने पहले ही दिन टिकट खिड़की पर दम तोड़ दिया है। फिल्म ने महज 90 लाख रुपये कमाए हैं। वेंकट कल्याण के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर के काम की खासी तारीफ हुई है। यामी की 'हक' ने भी इस फिल्म की कमाई पर असर डाला है।
द गर्लफ्रेंड
'द गर्लफ्रेंड' ने कितने कमाए
रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की कहानी को दर्शकों ने कमजोर बताया है। इस फिल्म ने डेढ़ करोड रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला है। कमाई के मामले में 'द गर्लफ्रेंड' भले ही 'हक' से बहुत पीछे नहीं रही हो, लेकिन कुल मिलाकर दर्शकों और समीक्षकों का दिल यामी की फिल्म ने ही जीता है। 'हक' को न सिर्फ बेहतरीन रिव्यू मिले हैं, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ भी इसके पक्ष में गया है।