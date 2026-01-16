'हैप्पी पटेल' रिव्यू: वीर दास की फिल्म देख झूम उठी जनता या उम्मीदों पर फिरा पानी?
क्या है खबर?
आमिर खान प्रोडक्शंस की नई पेशकश 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' सिनेमाघरों में आ चुकी है। 'लापता लेडीज' की सफलता के बाद आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस से एक और मजेदार फिल्म की उम्मीद लगाए बैठे दर्शकों ने सुबह से ही सिनेमाघरों का रुख कर लिया और 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। वीर दास की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म जनता को पसंद आई या नहीं, आइए जानते हैं।
यादें
'हैप्पी पटेल' ने ताजा की 'डेली बेली' की यादें
फिल्म' को देख लोगों को आमिर खान की 2011 में आई हिट फिल्म 'डेली बेली' की याद आ गई है। दर्शकों का मानना है कि लंबे समय बाद बॉलीवुड में वैसी ही लीक से हटकर कॉमेडी देखने को मिली है। वीर दास 'देली बेली' का भी हिस्सा थे। ऐसे में उन्हें दोबारा इस तरह के मजेदार और थोड़े अजीबोगरीब रोल में देखना प्रशंसकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। फिल्म में उनकी तारीफ भी खूब हो रही है।
कॉमेडी
लंबे समय बाद मिला दर्शकों को दिल खोलकर हंसने का मौका मिला
एक यूजर ने लिखा, 'सोचा था ये एक हल्की-फुल्की जासूसी कॉमेडी होगी, पर फिल्म दो कदम आगे निकली। वीर दास ने पूरी फिल्म को अपने दम पर संभाला है। आमिर की मौजूदगी इसे खास बनाती है और इमरान खान का होना एक बड़ा सरप्राइज है।' एक ने लिखा, 'लंबे समय बाद फिल्मों में दिल खोलकर हंसने का मौका मिला। 'हैप्पी पटेल' वाकई बेहद मजेदार फिल्म है। इसका अतरंगी अंदाज इतना अनोखा है कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए यूजर का पोस्ट
#happypatel— Gill (@Hanjigill) January 16, 2026
Went in thinking it would just be a light spy comedy walked out genuinely impressed Vir Das completely owns the film funny awkward emotional and heroic all at once the first half flies with smart laughs and setups but the second half really levels up bigger stakes…
ट्विटर पोस्ट
फिल्म की तारीफ कर रहे लोग
#HappyPatel— Jasmin (@cutejasmincute) January 16, 2026
A dose of comedy 🤣#AamirKhan pic.twitter.com/z5MJZUmQG5
पागलपन
स्टैंड-अप कॉमेडी जैसा अतरंगी पागलपन है 'हैप्पी पटेल'
लोगों की मानें तो वीर दास ने एक्टिंग के साथ-साथ लेखन और निर्देशन का मोर्चा भी खूब संभाला है। फिल्म का मिजाज उनकी अतरंगी स्टैंड-अप कॉमेडी जैसा है, जहां हर किरदार एक से बढ़कर एक निराला है। पूरी फिल्म में ये पागलपन और हैप्पी की टूटी-फूटी हिंदी के बहाने गालियों व डबल मीनिंग शब्दों का तड़का दर्शकों को खूब गुदगुदाता है। हालांकि, अपनी इसी बोल्ड कॉमेडी के कारण कुछ लोग इसे परिवार के साथ देखने लायक नहीं मान रहे हैं।
एक्टिंग
इमरान खान ने भी जीते दिल
फिल्म में इमरान की छोटी, लेकिन दमदार भूमिका दर्शकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं, जिन्होंने इस कैमियो के जरिए करीब एक दशक बाद पर्दे पर वापसी की है। उधर आमिर के कैमियो ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है। बता दें कि 'हैप्पी पटेल' की कहानी हैप्पी (वीर दास) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कोई आम जासूस नहीं है। वो ब्रिटिश लहजे में हिंदी बोलने वाला एक ऐसा अनाड़ी जासूस है, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं।