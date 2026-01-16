'हैप्पी पटेल' रिव्यू: वीर दास की फिल्म देख झूम उठी जनता या उम्मीदों पर फिरा पानी?

यादें 'हैप्पी पटेल' ने ताजा की 'डेली बेली' की यादें फिल्म' को देख लोगों को आमिर खान की 2011 में आई हिट फिल्म 'डेली बेली' की याद आ गई है। दर्शकों का मानना है कि लंबे समय बाद बॉलीवुड में वैसी ही लीक से हटकर कॉमेडी देखने को मिली है। वीर दास 'देली बेली' का भी हिस्सा थे। ऐसे में उन्हें दोबारा इस तरह के मजेदार और थोड़े अजीबोगरीब रोल में देखना प्रशंसकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। फिल्म में उनकी तारीफ भी खूब हो रही है।

कॉमेडी लंबे समय बाद मिला दर्शकों को दिल खोलकर हंसने का मौका मिला एक यूजर ने लिखा, 'सोचा था ये एक हल्की-फुल्की जासूसी कॉमेडी होगी, पर फिल्म दो कदम आगे निकली। वीर दास ने पूरी फिल्म को अपने दम पर संभाला है। आमिर की मौजूदगी इसे खास बनाती है और इमरान खान का होना एक बड़ा सरप्राइज है।' एक ने लिखा, 'लंबे समय बाद फिल्मों में दिल खोलकर हंसने का मौका मिला। 'हैप्पी पटेल' वाकई बेहद मजेदार फिल्म है। इसका अतरंगी अंदाज इतना अनोखा है कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है।'

यूजर का पोस्ट #happypatel



Went in thinking it would just be a light spy comedy walked out genuinely impressed Vir Das completely owns the film funny awkward emotional and heroic all at once the first half flies with smart laughs and setups but the second half really levels up bigger stakes… — Gill (@Hanjigill) January 16, 2026

पागलपन स्टैंड-अप कॉमेडी जैसा अतरंगी पागलपन है 'हैप्पी पटेल' लोगों की मानें तो वीर दास ने एक्टिंग के साथ-साथ लेखन और निर्देशन का मोर्चा भी खूब संभाला है। फिल्म का मिजाज उनकी अतरंगी स्टैंड-अप कॉमेडी जैसा है, जहां हर किरदार एक से बढ़कर एक निराला है। पूरी फिल्म में ये पागलपन और हैप्पी की टूटी-फूटी हिंदी के बहाने गालियों व डबल मीनिंग शब्दों का तड़का दर्शकों को खूब गुदगुदाता है। हालांकि, अपनी इसी बोल्ड कॉमेडी के कारण कुछ लोग इसे परिवार के साथ देखने लायक नहीं मान रहे हैं।